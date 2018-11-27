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Razer’dan Xbox One için klavye ve mouse geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Razer, Xbox One için klavye ve mouse setini bugün sergiledi. CES 2019 etkinliğinde detayları belli olacak olan Razer’ın Xbox One için klavye ve mouse seti oyuncuların çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Razer’dan Xbox One için klavye ve mouse geliyor!

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Xbox One’a klavye ve mouse desteğinin resmi olarak geldiğini açıklamıştı. Razer ile işbirliği yapan Microsoft, bu süreçte desteğin tüm oyunlarda olmayacağının altını çizmişti.

Bu destek ilk olarak Fortnite, Bomber Crew, Warface, Children of Morta, Minion Master, DayZ, Strange Brigade, Warhammer Vermintide 2, Moonlighter, Wargroove, Vigor, WarthunderX ve Moph Defense oyunlarına gelmişti.

Microsoft oyuncuları kaybetmemek için klavye ve mouse kullananların online eşleştirmelerde sadece klavye ve mouse kullananlar ile eşleşeceğini açıklayarak yüreklere su serpmişti. Bugün ise bir duyuru da Razer cephesinden geldi.

Razer, CES 2019 etkinliğinde Xbox One için geliştirdiği yeni klavye ve mouse setini sergileyecek. Razer bu etkinlik öncesi ürünlerinin nasıl görüneceğine dair görsel de paylaştı. Paylaşılan bu görselde Windows tuşu yerine Xbox logosunun olması dikkat çekiyor.

Şimdilik sayılı olan klavye ve mouse destekli oyun sayısının ilerleyen günlerde artması bekleniyor. Umarız bu destek popüler FPS oyunlarına gelir ve hala devam eden konsolda FPS oyunu oynanmaz geyiği bir son bulur.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Xbox One teknoloji

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