Razer Phone 2 geliyor!

Son döneme ait mali raporunu açıklayan Razer, bu raporla beraber Razer Phone 2 cep telefonunun tanıtılacağı da onaylandı. Geçen yıl marka tarafından tanıtılan Razer Phone, oyuncu telefonu kategorisinin oluşmasına yol açmıştı Bu yolu takip eden birçok marka da oyun telefonu üretmeye başlamıştı. Günümüzde birçok telefon üreticisi oyun telefonuna sahip Şimdi gelen bir haber Razer Phone 2'nin resmi olarak tanıtılacağı oldu.
Mali sonuçlarını açıklayan marka, Razer Phone 2'yi resmi olarak duyurdu. Şimdilik telefonun detayları ile ilgili bilgi bulunmasa da en azından yeni modelin üretileceği onaylanmış oldu. İlk model donanım anlamında olumu puanlar almış olsa da kamera performansı beklentilerin altına kalmıştı.
Razer Phone 2'nin olası özellikleri
İkinci nesil Razer Phone telefonda muhtemelen Snapdragon 845 işlemci kullanılacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğinin bulunması bir diğer özelliği olacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni modelin tasarımının daha güncel ve modern olması da bir diğer beklenti. Henüz ne zaman tanıtılacağı, fiyatı ve diğer detayları belli olmasa da kesin olan bilgi Razer Phone 2'nin geleceği. Siz de bu yeni telefonla ilgili beklenti ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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