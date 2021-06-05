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Realme 5G teknolojisinde uygun fiyat sunacak

05.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 5G teknolojisinde çığır açabilecek potansiyele sahip. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar 2021 yılının bomba gibi geçeceğini gösteriyor.

Realme 5G teknolojisinde uygun fiyat sunacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketleri içerisinde yer alan Realme, büyük bir atağa kalktı diyebiliriz. Özellikle 5G alanında hedefler oldukça büyük. Qualcomm ve Counterpoint Research ile ortaklaşa yapılan bir 5G zirvesinde bazı veriler ortaya koyuldu.

2024 yılına kadar 100 milyon aktif 5G akıllı telefon kullanıcısına ulaşma hedefleri olduğunu belirten bu marka ekleme yaptı. 2021 yılında bu hedeflerinin önemli ölçüde gerçekleşeceğini söyledi. Ayrıca 2022 yılının sonuna kadar 50 pazarda yüzde 70 oranında büyüme hedefleniyor. Realme markası bunu oldukça basit bir matematikle başaracak.

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Özellikle son dönemlerde tanıtılan 5G destekli cihazlar genellikle fiyat bakımından son derece yüksek. Hatta bir cihazın 5G bağlantısına sahip olması fiyatını 2 kat artırabiliyor. Realme ise bu durumu değiştirme peşinde. Performans odaklı amiral gemisi setleri dahil olmak üzere tüm 5G cihazlarında uygun fiyat sunacak.

Realme Hindistan ve Avrupa Başkan Yardımcısı ve CEO’su tarafından yapılan açıklamalarda, 5G cihazlar için 100 dolar civarında fiyat belirlediklerini söyledi. Eğer bu fiyata ulaşabilirlerse çok kolay bir şekilde hedeflerini gerçekleştirebilirler. Burada asıl önemli olan kritik nokta 5G teknolojisini uygun bir fiyat ile kullanıcılara sunabilmek.

Bu tür çalışmalara devam eden şirket, Arge kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 90 gibi bir bölümünü 5G ürün geliştirmeye ayıracak. Böylece çok daha uygun fiyatlarla bu tür cihazlar üretilebilecek. Özellikle Avrupa, Afrika Asya ve Güney Amerika gibi ülkelerde Arge merkezleri kurulacak. Peki sizce Realme bu hedeflerine ulaşabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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