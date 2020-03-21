Realme Narzo serisi yakın zamanda tanıtılacak

Farkındaysanız her telefon üreticisi son günlerde yeni bir model tanıtıyor ve genelde bu modeller tüketici için daha uygun fiyatlı daha tercih edilebilir modeller oluyor. Realme de orta seviye telefon serisi Narzo için tanıtım filmleri hazırlamaya başladı.

Xiaomi’nin Redmi serisi ile elde ettiği başarı hem Samsung hem Huawei hem de Türkiye pazarına yeni giren Realme’yi kıskandırmış gözüküyor. Redmi serisinin düşük ücretli başarılı telefonlar olması ve satış rakamlarının giderek artması rekabetin orta seviye akıllı telefonlara kaymasına neden oldu. Realme de geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına yönelik Realme 6i’yi tanıttı. Ancak Hindistan’a yönelik haberler yapan 91 mobiles’da yer alan bir habere göre Çinli firma bu pazara yeni bir seri ile soluk getirmeye hazırlanıyor. Şimdilik ortaya seviye akıllı telefon serisi olacak olan Realme Narzo hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ortada sadece 1.30 dakikalık bir video mevcut.

Sitede telefonun Realme U, X ve C serisi telefonların Pro modelleri olabileceğinden bahsediliyor. Ayrıca ortada bir de poster mevcut. Bu posterden anlaşıldığı kadarıyla telefon Hindistan’da gençleri hedef alacak. Çünkü posterden “Gen-Z” ifadesi geçiyor. Bu da Hindistan gençliği için kullanılan bir tabir. Muhtemelen ucuz fiyatlı olacak olan telefon modellerinin ne zaman tanıtacağı hakkında pek bir bilgi mevcut değil ancak yakın zamanda haber geleceğinden umutluyuz. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Realme’nin yakın zamanda tanıtacağı yeni ortaya seviye telefonu Narzo’ya ait video

