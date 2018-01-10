Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları

Biz kadınlar çok farklıyız, ancak bizi birleştiren bir şey var. Evet, adet dönemi krampları. Hayatında bu krampları en az bir kez yaşamamış kadın bulamazsınız ve çoğunluk bunu düzenli olarak yaşar. Her ay dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kadın, bu acıyı yaşamamak için vücutlarını erkeklerle değiştirmek istese de, en azından ağrılarının durmasına yardımcı olabilecek bir tedaviye sahip olmak istiyor. İşte sancılarla savaşmanıza yardımcı olacak 11 yol...

Isı uygulayın

University College London'dan bir bilim adamı, 40 ° C'lik bir sıcaklığın, adet dönemi kramlarından kurtulmanıza yardımcı olduğunu kanıtladı. Bir sıcak su torbasını mideniz üzerine koyun ve acının kesilmesini bekleyin.

Sıcak bir banyo

Yukarıda belirtildiği gibi ısı uygulamak, regl ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, banyo hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmenin harika bir yoludur. Küvetinizi sıcak suyla doldurun ve banyo tuzu ekleyin. (Lavanta strese iyi gelecektir) Etkisini daha iyi hale getirmek için birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Tarçın ve okaliptüs iltihaplanmayı azaltır. Gül adet döngüsü normalleştirmeye yardımcı olur ve sakinleştirir.

Papatya ve ylang-ylang kasları rahatlatır ve siniri azaltır.

Karnınıza uçucu yağlarla masaj yapın

Çalışmalar, esansiyel yağlarla yapılan bir masajın regl ağrılarını azalttığını gösteriyor. İşte size yardımcı olabilecek birkaç masaj tekniği...

Avuçlarınızı karnınızın ortasına yerleştirin ve hafifçe basarak büyük daireler çizmeye başlayın. Bunu 30 kez yapın.

Karnınızın alt kısmını iki elinizle yaklaşık 30 kez ovun.

Bitkisel çay için

Bitki çayı, insanların yüzyıllardır kullandığı ve iyileştirici özelliği bilinen bir içecek. Ağrıyı hafifletmek için çay kullanmak bazılarına garip geliyor gibi görünse de, bilim adamları dönem krampları gibi şeyleri iyileştirmede papatya çayın yararlarını ispatladılar. Bitki çayı hafifleten ve rahimi rahatlatan glisin içerir. Zerdeçal çayının, anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı kramplara yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca spazmları giderir, sizi yatıştırır ve şişkinliği azaltır.

Zerdaçal çayı

24 gr rendelenmiş zerdeçal kökü

13 gr rendelenmiş zencefil kökü

1/4 çay kaşığı tarçın

Biraz karabiber

80 gr bal ve yarım limon suyu

Malzemeleri kavanozda iyice karıştırın. Buzdolabında saklayın. Çayı içeceğiniz zaman 1 tatlı kaşığı karışımı alın 170-230 ml kaynar su ile karştırın.

Cinsel ilişkiye girin

Çeşitli araştırmalara göre, cinsel ilişki bağışıklık sitemini güçlendirir, baş ağrılarını hafifletir hatta hafızayı güçlendirir.

Uyku

Uykumuzun sağlığımız için önemli olduğunu biliyoruz, ancak döneminiz boyunca uykuya dalmak gerçek bir mücadele olabilir. Bilirsiniz - tüm o kramplar, baş ağrısı ve ruh hali iniş çıkışları... Yastığınız ve yatağınız bile rahatsızlık hissi verebilir. Uzmanlar, karın etrafındaki kasları rahatlattığından ve ağrıyı azalttığı için fetal pozisyonda uyumanızı önerirler. Ayrıca, bacaklar sıkıştıkça sızıntının olasılığı azalır.

Su için

Garip gelebilir ama fazla su içmek vücudunuzda sıvı tutulmasını önler. Bu, şişkinlikten kaçınmanızı kolaylaştıracak. Etkiyi daha iyi hale getirmek için, ssoğuk yerine sıcak veya sıcak su içmeyi deneyebilirsiniz. Kaslarınızı rahatlatarak ağrıyı ortadan kaldıracaktır. Su içemyi sevmiyorsanız meyve ve sebze yemeyi deneyin. Örneğin, salatalık, marul, karpuz, şeftali ve çeşitli meyveler.

Baharat ve ot yiyin

Baharatlar günlük yaşamımızın bir parçasıdır, ancak onların gerçek değerini bilmiyoruz. Bilim adamları, regl sancılarıyla baş etmemize yardımcı olabilecek bazı çalışmalar yapmışlardır. İşte bu günleri biraz daha keyifli hale getirmek için kullanabileceğiniz şeyler:

Rezene tohumu. Bir araştırma rezene tohumlarının aslında kramplarla savaşabileceğini gösteriyor. Bir saat içinde ağrının geçtiğini göreceksiniz. Dezavantajı, daha ciddi kanamalara neden olmasıdır, bu nedenle onları akşamları almayın.

Zencefil kanamayı azaltır. Ruh halinizi iyileştirir.

Tarçın ağrıyı hafifletebilir, daha az kan kaybedersiniz ve mide bulantılarınızdan kurtulursunuz.

Vitaminler ve mineralleri unutmayın

Menstrüel krampları hafifletmenin başka bir yolu, vitamin ve mineralleri almaktır. Bilim adamları, krampları hafifletmek için günde bin mg kalsiyum almayı öneriyor. Günlük menünüze, brokoli, badem, yoğurt ve süt için kalsiyumdan zengin yiyecekler ekleyebilirsiniz.

D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve ayrıca iltihaplanmayı azaltır.

Balık yağı gibi Omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ancak, kanamayı artırabileceğinden dikkatli olmalısınız.

E vitamini kramplarla mücadeleye yardımcı olur, ancak şeker hastalığı, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri olan insanlar buna dikkat etmelidir.

Egzersiz

Bazı kadınlar, regl dönemlerinde egzersiz yapmanın zararlı olduğunu düşünüyor. Ancak egzersiz ruh halinizi iyileştirir, vücudunuzdaki endorfin seviyesini yükseltir. İstenilen sonuca ulaşmak için haftada 3 kez en az 15 dakika boyunca düzenli bir egzersiz yapın. Uzmanlar, yürüyüş, bisiklet, yoga ve patenin iyi olduğunu ifade ediyorlar.

Bu dönemde kafein tüketmeyin

Kafein, şişkinlik, ruhsal değişim, ağrı ve kramp gibi PMS semptomlarını kötüleştirir. Endişe seviyenizi yükseltir ve regl döneminizi düzensizleştirebilir. Bunun yanı sıra, yağlı ve tuzlu gıdalar, alkol, çikolata ve her türlü asitli içecekler, şişkinlik ve su tutulmasına neden olan yiyecek ve içeceklerden kaçınmak gerekir.