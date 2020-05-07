Regl döneminden önce ve sonra! Kadınlar yalnız olmadıklarını gösteriyor

Her kadın adet döngüsünden farklı şekilde etkilenmesine rağmen, hem regl döneminde hem de regl döneminden sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini söyleyen birini bulmakta zorlanacaksınız. Kadınların çoğunlukla yaşadığı sıkıntılardan biri kuşkusuz şişkinlik.

Birçok kadın şimdilerde regl döneminden önceki ve sonraki hallerini paylaşıyor. Antrenör Courtney Pruce'in 'regl öncesi ve sonrası vücudum' fotoğrafı birçok kadını benzer bir şekilde harekete geçirdi. İşte yalnız olmadığını bilen kadınlar...