Regl döneminden önce ve sonra! Kadınlar yalnız olmadıklarını gösteriyor

Her kadın adet döngüsünden farklı şekilde etkilenmesine rağmen, hem regl döneminde hem de regl döneminden sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini söyleyen birini bulmakta zorlanacaksınız. Kadınların çoğunlukla yaşadığı sıkıntılardan biri kuşkusuz şişkinlik.
Birçok kadın şimdilerde regl döneminden önceki ve sonraki hallerini paylaşıyor. Antrenör Courtney Pruce'in 'regl öncesi ve sonrası vücudum' fotoğrafı birçok kadını benzer bir şekilde harekete geçirdi. İşte yalnız olmadığını bilen kadınlar...
Kadınlar, regl dönemi öncesi ve sonrası vücutlarını paylaşıyor
Fitness antrenörü Maeve Madden de regl döneminde ne kadar şişkin olduğunu göstermek için birkaç gün arayla çekilen fotoğraflarını yan yana getirdi. Madden, regl döneminin başlangıcının "fiziksel ve zihinsel olarak en az bir hafta kaos" olduğunu söyledi.
Eğitmen Hayley Madigan da, vücudunun regl dönemine kadar ne kadar değiştiğini vurgulamak için iki gün arayla çekilen fotoğraflar yayınladı. Tartılmaktan ve düşük yoğunluklu antrenmanlara bağlı kalmaktan kaçınmasını önerdi.
Lauryn Lauryn, dokuz gün arayla çekilen iki fotoğraf göndererek vücudunun regl döneminden önce ve sonra ne kadar farklı göründüğünü gösterdi.
Yoga öğretmeni Janice Liou, "Kamera açıları gerçek, dönem şişmesi gerçek, yaşamın iniş çıkışları gerçek... Ama biliyor musun? Yalnız değilsin" dedi.
Kişisel antrenör Erika Weiss, şişkinliğin sadece su tutma olduğunu ve bir dizi faktörden kaynaklandığını belirtti.
Fitness antrenörü Gabrielle Rodriguez, bazen kendimizi balina gibi hissederiz. Şişkinliğe karşı koymanın yollarını aramak yerine, bedeninizi bu dönemde kucaklayın' diyor.
Rachel Osiecki, belirli bir şekilde esneyerek veya poz vererek, bir fotoğraftaki regl şişmesini gizlemenin ne kadar basit olduğunu vurguladı.
Kişisel antrenör Kaitlin, regl dönemi şişkinliğinin, herhangi bir tür şişkinlik gibi, kilo alımı olmadığını vurguladı.
Kişisel antrenör Dace, regl dönemi şişmesinin kendisini 5 aylık hamile gibi gösterdiğini vurguladı. "Midem ağrıyor ve aslında vücudumdaki hemen hemen her kas ağrıyor" diye ekledi.
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