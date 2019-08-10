Regl dönemine dayanıklı bikini altı üretildi

ABD'li mayo firması Modibodi, kadınların regl dönemine denk gelen tatillerinde daha rahat havuza veya denize girebilmeleri için mayo ve bikini tasarladı.

Kadın sağlığı konularında oldukça hassas yaklaştıklarını söyleyen firmanın kurucusu Kristy Chong, 'modaya uygun yüksek teknoloji ürünü olan bu mayoları kadınların güvenle giyebilmeleri için ürettik.

Yüzde 100 sızdırmaz olan mayolar vücuttaki sıvıyı emen bir şekilde tasarlandı. Yani tampon kullanılmasına ya da kaçak olacağı düşüncesiyle denize ya da havuza girmekten artık çekinmeyeceğinizi garanti ediyoruz' diye konuştu.

Ancak mayo ucuz değil. 443 TL'ye mal olan mayo için 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunuluyor. Beğenilmezse para iade ediliyor.



