KADIN

Regl dönemine dayanıklı bikini altı üretildi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.08.2019 08:11 | Son Güncelleme

Sıcak bir yaz gününde kuşkusuz havuza hızlıca dalmaktan daha iyi bir şey olamaz. Tatile gitmeden hemen önce regl dönemine başlamaktan da daha kötü bir şey yok. Ancak bir mayo firması kadınların doya doya havuza girmeleri için sıvıyı emen bir mayo tasarladı.

Regl dönemine dayanıklı bikini altı üretildi

ABD'li mayo firması Modibodi, kadınların regl dönemine denk gelen tatillerinde daha rahat havuza veya denize girebilmeleri için mayo ve bikini tasarladı.

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Kadın sağlığı konularında oldukça hassas yaklaştıklarını söyleyen firmanın kurucusu Kristy Chong, 'modaya uygun yüksek teknoloji ürünü olan bu mayoları kadınların güvenle giyebilmeleri için ürettik.

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Yüzde 100 sızdırmaz olan mayolar vücuttaki sıvıyı emen bir şekilde tasarlandı. Yani tampon kullanılmasına ya da kaçak olacağı düşüncesiyle denize ya da havuza girmekten artık çekinmeyeceğinizi garanti ediyoruz' diye konuştu.

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Ancak mayo ucuz değil. 443 TL'ye mal olan mayo için 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunuluyor. Beğenilmezse para iade ediliyor.

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mayo sıvıyı geçirmeyen bikini

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