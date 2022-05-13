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Regl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınız

13.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl, ergenlik döneminden başlayarak menopoz sürecine kadar devam eden uzun bir süreç. Her kadın bu süreci farklı açılarla yaşıyor. Özellikle bazı kadınlar regl dönemini ve öncesini oldukça zor geçiriyor. Regl dönemi ile ilgili hiç bilmediğiniz şaşırtıcı bilgiler bulunuyor.

Regl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınız

Regl, kadınların doğurganlığının başlamasıyla aylık döngüler şeklinde başlayan bir süreç. Vajinal kanama olan regl kadınlarda karın ağrısı, baş ağrısı, duygusallık, sinirlilik, mide bulantısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Kadınlar regl belirtilerini azaltmak için her ay çeşitli yöntemler deniyor. Regl dönemi ile ilgili buzdağının görünmeyen yüzünde bir sürü ilginç bilgi bulunuyor.

GÖZ KANAMALARI YAŞANABİLİYOR

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Nadir görülen bir hastalık regl döneminde sadece vajinal kanamalara değil gözden de kan akmasına neden oluyor.

HER KADININ ÇAMAŞIRINDA REGL LEKESİ VAR

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Yapılan araştırmalara göre regl döneminden sonra kadınların iç çamaşırlarında leke kalabiliyor.

REGL OLMAK ASTIM SEMPTOMLARINIZI ARTTIRABİLİR

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Regl döneminde vücut alerjilere, hastalıklara karşı daha hassaslaşıyor. Alerjenlere karşı artan hassasiyet, normalden düşük akciğer kapasitesiyle birleştiğinde, yapılan araştırmalara göre, astımlı kadınların yüzde 19 ila 40'ının adet öncesi astımı (PMA) yaşamasına neden oluyor.

UYURKEN GECE LAMBASI KULLANMAK REGL DÖNGÜNÜZÜ DÜZENLEYEBİLİR

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Işığa maruz kalma, adet döngünüzün ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini belirleyen kadın üreme hormonlarının salınımını kontrol etmeye yardımcı olan uyku hormonu melatonin salgılanmasını etkiliyor.

REGL SES DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

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Regl döneminde yaşanan hormon değişiklikleri ses tellerini etkileyerek sesinizin farklı çıkmasına neden olabiliyor.

ORTALAMA BİR KADIN YAŞAMI BOYUNCA 400’DEN FAZLA REGL OLUYOR

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Regl başlamasıyla menopoz sürecinde geçen dönemde ortalama bir kadın yaklaşık 400 kere regl oluyor.

KADINLAR HAYATLARI BOYUNCA 15 BİNDEN FAZLA REGL ÜRÜNÜ KULLANIYOR

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Ped, tampon gibi ürünler regl sürecinde çok daha hijyenik bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Bir kadının doğaya oldukça zararlı olan bu ürünleri kullanımı 15 binden fazla oluyor.

ADET KAPLARI TAMPONLARDAN DAHA UZUN SÜRE ETKİLİ

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Tamponların ve adet kaplarının gün içerisinde mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ancak adet kapları tamponlara göre dört saat daha uzun tutulabiliyor.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIRKEN REGL OLMANIZ DOĞAL DEĞİL

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Hapları aldığınızda vücudunuz progesteron hormonu salgılamadığı için döngünüz normal bir şekilde devam etse de aslında hiç yumurtalık kaybetmiyorsunuz.

BİLİNENİN AKSİNE KADINLARIN REGL DÖNEMİ BENZER OLMUYOR

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Amerika'da 186 kadının yaşadığı bir yurtta yapılan çalışma, kadınların regl döngülerinin birbirlerine göre değişmediğini gösterdi.

ORGAZM OLMAK AĞRILARINIZI AZALTABİLİR

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Regl sırasında orgazm olursanız, rahmin kasılmasından dolayı salgılanan endorfin ve oksitosin hormonları ağrılara adeta savaş açıyor...


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