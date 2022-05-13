Regl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınız

Regl, kadınların doğurganlığının başlamasıyla aylık döngüler şeklinde başlayan bir süreç. Vajinal kanama olan regl kadınlarda karın ağrısı, baş ağrısı, duygusallık, sinirlilik, mide bulantısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Kadınlar regl belirtilerini azaltmak için her ay çeşitli yöntemler deniyor. Regl dönemi ile ilgili buzdağının görünmeyen yüzünde bir sürü ilginç bilgi bulunuyor.
Nadir görülen bir hastalık regl döneminde sadece vajinal kanamalara değil gözden de kan akmasına neden oluyor.
Yapılan araştırmalara göre regl döneminden sonra kadınların iç çamaşırlarında leke kalabiliyor.
Regl döneminde vücut alerjilere, hastalıklara karşı daha hassaslaşıyor. Alerjenlere karşı artan hassasiyet, normalden düşük akciğer kapasitesiyle birleştiğinde, yapılan araştırmalara göre, astımlı kadınların yüzde 19 ila 40'ının adet öncesi astımı (PMA) yaşamasına neden oluyor.
Işığa maruz kalma, adet döngünüzün ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini belirleyen kadın üreme hormonlarının salınımını kontrol etmeye yardımcı olan uyku hormonu melatonin salgılanmasını etkiliyor.
Regl döneminde yaşanan hormon değişiklikleri ses tellerini etkileyerek sesinizin farklı çıkmasına neden olabiliyor.
Regl başlamasıyla menopoz sürecinde geçen dönemde ortalama bir kadın yaklaşık 400 kere regl oluyor.
Ped, tampon gibi ürünler regl sürecinde çok daha hijyenik bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Bir kadının doğaya oldukça zararlı olan bu ürünleri kullanımı 15 binden fazla oluyor.
Tamponların ve adet kaplarının gün içerisinde mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ancak adet kapları tamponlara göre dört saat daha uzun tutulabiliyor.
Hapları aldığınızda vücudunuz progesteron hormonu salgılamadığı için döngünüz normal bir şekilde devam etse de aslında hiç yumurtalık kaybetmiyorsunuz.
Amerika'da 186 kadının yaşadığı bir yurtta yapılan çalışma, kadınların regl döngülerinin birbirlerine göre değişmediğini gösterdi.
Regl sırasında orgazm olursanız, rahmin kasılmasından dolayı salgılanan endorfin ve oksitosin hormonları ağrılara adeta savaş açıyor...
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