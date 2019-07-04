Regl döngüsü kâbusa dönmesin! Cinsellikten ve doğurganlıktan iyi şekilde yararlanabilirsiniz

İki kadın hormonu var: östrojen ve progesteron. Östrojen güçlü ve mutlu bir hormondur ve döngünün ilk yarısında yavaş yavaş artar, yumurtlama noktasında zirveye çıkar. Kadınlar daha sonra kendilerini en çok güvende ve enerji dolu hissederler. Yumurtlamadan sonra, döngünün ikinci yarısında ve bir kadın gebe kalmazsa, östrojen azalır ve progesteron artar. İkisi arasındaki ilişki sorunlara neden olabilir.

Daha iyi bir cinsel yaşam ve zindelik için adet döngünüzü en iyi şekilde kullanın

CİNSELLİK Uzmanlar, ayın her günü vücudunuzdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi söylüyor. İlişki uzmanı Kate Taylor, seksten zevk almak için döngünün ortasına odaklanın diyerek şöyle konuşuyor: 'Bu, mastürbasyon, erotik filmler izleme veya flört etme ihtimalimizin en yüksek olduğu zamandır. Bu dönemde kendimize daha çok güveniyoruz. Bir lişki içindeyseniz partnerinizle sıcak bir gece geçirebilir, ilişkiniz yoksa flört etmek veya eğlenceli zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz.'

VÜCUT Harley Street beslenme uzmanı Rhiannon Lambert'e göre, progesteron seviyeleri en yüksek seviyedeyken doğru beslenmek, premenstrual şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Şişkinlik tipik olarak bir periyottan 1-2 hafta önce meydana gelir ve progesteronla bağlantılı olduğuna inanılır. Potansiyel şişkinliği azaltmak için, her bir yiyecek grubundan çok çeşitli, düzenli ve dengeli yemekler yiyin. Aşırı miktarda tuz, alkol ve kafein kullanmaktan kaçının. Kan şekeri seviyesini korumak için glisemik indeksi düşük (kepekli ekmek, pirinç) gıdaları tercih edin.

CİLT Hormonlar ciltte hasara yol açabilir. Ancak bundan korunmak için cilt bakımınıza ekstra özen gösterebilirsiniz. (Peeling gibi) Östrojen seviyeleri düşmeye başladığında, cilt kurumaya başlar bunu önlemek için de bol bol su için.

EGZERSİZ Kadın Spor Akademisi kurucularından Robyn Ablott ay boyunca fitness rutinine devam edilmesini öneriyor. Döngünüzün 1-10. gününde kardiyo veya orta ağırlıklık antrenmana odaklanın. 10-20 günden itibaren güçlendirici sprint egzersizlerine yönelin. Son günlerde daha düşük ve hafif egzersizler deneyin.

İŞ Profesör Kingsland, zam istemek, yeni bir işe girmek ya da önemli bir toplantı için en uygun zamanın dönem ortası olduğunu söylüyor. Ve ekliyor: 'Östrojen inanılmaz derecede güçlü ve mutlu eden bir hormondur. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için bu kararlarınızı döngünüzün ortasında alın.