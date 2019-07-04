KADIN

Regl döngüsü kâbusa dönmesin! Cinsellikten ve doğurganlıktan iyi şekilde yararlanabilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Ruh hali, şişkinlik, kramp... Regl zamanının birçok kadın için kâbus gibi geçtiği bir gerçek. Ancak aylık döngü aslında tamamen kasvetli geçen bir süreç değil. Jinekolog Charles Kingsland, ''Kadınlar hormonları ile ne olup bittiğini net bir şekilde kavrarlarsa, adet döngüsünden en iyi şekilde yararlanabilirler'' diyor.

İki kadın hormonu var: östrojen ve progesteron. Östrojen güçlü ve mutlu bir hormondur ve döngünün ilk yarısında yavaş yavaş artar, yumurtlama noktasında zirveye çıkar. Kadınlar daha sonra kendilerini en çok güvende ve enerji dolu hissederler. Yumurtlamadan sonra, döngünün ikinci yarısında ve bir kadın gebe kalmazsa, östrojen azalır ve progesteron artar. İkisi arasındaki ilişki sorunlara neden olabilir.

Daha iyi bir cinsel yaşam ve zindelik için adet döngünüzü en iyi şekilde kullanın

CİNSELLİK

CİNSELLİK
Uzmanlar, ayın her günü vücudunuzdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi söylüyor. İlişki uzmanı Kate Taylor, seksten zevk almak için döngünün ortasına odaklanın diyerek şöyle konuşuyor: 'Bu, mastürbasyon, erotik filmler izleme veya flört etme ihtimalimizin en yüksek olduğu zamandır. Bu dönemde kendimize daha çok güveniyoruz. Bir lişki içindeyseniz partnerinizle sıcak bir gece geçirebilir, ilişkiniz yoksa flört etmek veya eğlenceli zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz.'

VÜCUT

VÜCUT
Harley Street beslenme uzmanı Rhiannon Lambert'e göre, progesteron seviyeleri en yüksek seviyedeyken doğru beslenmek, premenstrual şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Şişkinlik tipik olarak bir periyottan 1-2 hafta önce meydana gelir ve progesteronla bağlantılı olduğuna inanılır. Potansiyel şişkinliği azaltmak için, her bir yiyecek grubundan çok çeşitli, düzenli ve dengeli yemekler yiyin. Aşırı miktarda tuz, alkol ve kafein kullanmaktan kaçının. Kan şekeri seviyesini korumak için glisemik indeksi düşük (kepekli ekmek, pirinç) gıdaları tercih edin.

CİLT

CİLT
Hormonlar ciltte hasara yol açabilir. Ancak bundan korunmak için cilt bakımınıza ekstra özen gösterebilirsiniz. (Peeling gibi) Östrojen seviyeleri düşmeye başladığında, cilt kurumaya başlar bunu önlemek için de bol bol su için.

EGZERSİZ

EGZERSİZ
Kadın Spor Akademisi kurucularından Robyn Ablott ay boyunca fitness rutinine devam edilmesini öneriyor. Döngünüzün 1-10. gününde kardiyo veya orta ağırlıklık antrenmana odaklanın. 10-20 günden itibaren güçlendirici sprint egzersizlerine yönelin. Son günlerde daha düşük ve hafif egzersizler deneyin.

İŞ

İŞ
Profesör Kingsland, zam istemek, yeni bir işe girmek ya da önemli bir toplantı için en uygun zamanın dönem ortası olduğunu söylüyor. Ve ekliyor: 'Östrojen inanılmaz derecede güçlü ve mutlu eden bir hormondur. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için bu kararlarınızı döngünüzün ortasında alın.

DOĞURGANLIK

DOĞURGANLIK
Kadınlar döngü ortasında yumurtlar eğer hamile kalmak istiyorsanız bu zaman dilimini seçebilirsiniz. Profesör Kingsland, '' Eğer döneminiz düzenliyse, bir sonraki dönemin başlamasından 14 gün önce yumurta salınımınız yaklaşık yüzde 85'tir. Düzensiz dönemleriniz varsa, gün biraz farklı olabilir. Belli zamanlarda seks yapmak çok önemli.''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
regl döngüsü regl dönemini en iyi şekilde kullanma

En Çok Okunan Haberler

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

'Olmaz' demeyin, babalar da 'doğurur!'

'Olmaz' demeyin, babalar da 'doğurur!'

Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Efsane değil gerçek! Yumurta suyunu artık atmayacaksınız

Efsane değil gerçek! Yumurta suyunu artık atmayacaksınız

Hamilelikte 10 önemli yaz uyarısı! Sık sık duş alın ancak...

Hamilelikte 10 önemli yaz uyarısı! Sık sık duş alın ancak...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrar kaçırma sorununu sadece menopoza bağlamayın

İdrar kaçırma sorununu sadece menopoza bağlamayın

Ayağınızda fazladan kemik yok! 6 santimetreden yüksek topuklu ayakkabı giymek...

Ayağınızda fazladan kemik yok! 6 santimetreden yüksek topuklu ayakkabı giymek...

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Küçüklükten beri öğreniyoruz ama, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra...

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Hava kirliliği üreme organlarını yaşlandırıyor, yol kenarında yaşayan kadın kısır oluyor!

Kadınlar trafik yüzünden kısır kalabilir!

Kadınlar daha fazla risk taşıyor! Modaya uyacağım diye omurga sağlığınızdan olmayın

Kadınlar daha fazla risk taşıyor! Modaya uyacağım diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.