Reina saldırganı Masharipov’a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi, 79 kişinin yaralanmasına ilişkin 19’u tutuklu 60 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada sanık Abdulkadir Masharipov’un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık, avukatları ve tercümanları hazır bulunurken, 3 sanık SEGBİS yolu ile bağlandı.

Sanık avukatlarının duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya karşı beyanlarını tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı kararın açıklanacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

“Ciddi söyleyecek bir şeyim yok”

Son sözü sorulan sanık Abdulkadir Masharipov, “Diyeceğim şey şu; önceden mahkemede bu suçlamaları kabul etmedim. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin eşleşmesini, güvenlik görüntülerinin eşleşmesini Adli Tıp Kurumu’ndan talep etmiştim ama hiçbiri olmadı. Elimde savunma yapmak için güçlü bir delil yok. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararı açıklamak üzere ara verdi.