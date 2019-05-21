Reina saldırısı sonrası İzmir'de açılan 22 sanıklı davaya devam edildi

Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)- İSTANBUL'da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları belirlenen ve İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 11'i tutuklu 22 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüş dürbünü, operasyonel fener ve yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlendi.

11'i kadın 22 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları iddia edilen şüğhelilerden 21'i tutuklanırken, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davanın yargılaması sırasında da 10 sanık kadın geçen mart ayında tahliye edildi.

PASAPORTLARIN SORULDUĞU BAZI ÜLKELER YANIT VERMEDİ

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık ile tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk A.A. ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İnterpol Daire Başkanlığı'na yazılan yazıya bazı ülkelerden cevap gelmediğini bu nedenle de dosyaya ilişkin kararın verilmeyeceğini belirtti.

SAVCI MÜTAALASINI TEKRARLADI

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ederek, 11 tutuklu sanık hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Tutuksuz yargılanan 10 sanık ile suça sürüklenen çocuk A.A.'nın ise beraatlerine karar verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar ise, terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantıları bulunmadığını, suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İnterpol Daire Başkanlığı'na yazılan yazıya cevap vermeyen ülkelerden gerekli yanıtların beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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