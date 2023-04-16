HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. "Reis'i ara" isteğine kayıtsız kalmadı, Bakan Murat Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Dikkat çeken anlar

"Reis'i ara" isteğine kayıtsız kalmadı, Bakan Murat Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Dikkat çeken anlar

16.04.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin "Reis'i ara" isteğine kayıtsız kalmadı. Bakan Kurum'un aramasıyla programa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına telefonla bağlanarak gençlere seslendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik'te "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

TELEFONLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Telefonla Pendik'teki programa bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.

ERDOĞAN: İNŞALLAH SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Pendik'in 14 Mayıs'ta neler yapacağını şimdiden görür gibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben ana kademeye, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam, diyorum. Bizim bu sloganımız malum ilk günden bugüne devam eden bir slogandır. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın programa bağlanması üzerine gençlerin büyük coşku yaşadığı görüldü.

ekran

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babacan'dan çok konuşulacak CHP açıklaması!Babacan'dan çok konuşulacak CHP açıklaması!
Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyorYürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor
Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..."

Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..."

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.