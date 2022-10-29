Rektör Çiftçi, meslek yüksekokullarını inceledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ilgaz, Kurşunlu, Çerkeş ve Şabanözü ilçelerindeki meslek yüksekokullarında incelemelerde bulundu. ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Rektör Çiftçi, sorunları yerinde tespit etmek, öğrenci, akademik ve idari personelin öneri ve taleplerini dinlemek, karşılıklı beklentileri iletmek ve istişarelerde bulunmak adına bir dizi toplantı ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Günün ilk ziyaretini Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’na gerçekleştiren Rektör Çiftçi, Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara’dan bilgi aldıktan sonra öğrencilerle bir araya geldi. Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine hitap eden Rektör Çiftçi, “Turizm sektörü bizden nitelikli, donanımlı ve eğitimli insan kaynağı talep etmekte. Biz de bu anlamda hem sektörü yakından takip ediyoruz hem de yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ortamı hazırlayarak sizlere fırsatlar sunuyoruz. Aynı zamanda mesleki beceri, uygulama, staj ve dil eğitimi alanlarında sizlere imkanlar sunuyoruz. Burada sizlere nitelikli bir eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra staj ve dil eğitimi eğitimin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus eğitim ve staj hareketliliği konusunda Türkiye’de ilk üç üniversite içerisinde yer almaktadır. Bazı Erasmus projelerinin bütçe başlıklarında da Türkiye birincisiyiz. Bunu çok iyi değerlendirmenizi, sektörü, yatırımları talepleri, beklentileri ve dünyayı da iyi takip ve analiz etmenizi öneriyorum” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini dinleyen ve çözüm önerilerini sunan Rektör Çiftçi, sınıf ve sosyal alanlarda yaptığı incelemelerin ardından okuldan ayrıldı. Ilgaz ziyaretinin ardından Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokuluna geçen Rektör Çiftçi, burada da akademisyenler, idari personel ve öğrenciler ile bir araya gelerek Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melek Yıldız’dan okul ve eğitim-öğretim ile ilgili bilgiler aldı.

Burada yaptığı konuşmada öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahip olduklarını ifade eden Rektör Çiftçi, “Sevgili öğrencilerim, her yerde ifade ettiğimiz öğrenci odaklı bir üniversite olduğumuzun eylem tezahürü olarak bugün sizleri dinlemeye, anlamaya varsa sıkıntılarınız çözmeye, fikir ve düşüncelerinizden yararlanmaya geldim. Öğrenci merkezli olmak sizin eğitim alanınızla ilgili size yetkinlik ve ayrıcalık kazandıracak çalışmaları yapabilmektir. Siz, yarın Türkiye’nin değişik yerlerinde önemli görevlerde bulunacaksınız.

Gittiğiniz yerlerde aldığınız eğitim ve burada edindiğiniz kültür ve manevi ruhu yansıtan Üniversitemizin birer manevi elçisi olarak bizim misyonumuzu taşımaya devam edeceksiniz. Üniversiteler bilginin üretildiği kurumlardır. Sizlerde bilginin merkezinde kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Bunun için dinamik ve tecrübeli bir akademik kadrosu olan üniversitemizin bu potansiyelinden en iyi şekilde istifade etmeye çalışmalısınız. Medeniyetimizin en önemli unsurlarından biri insan yetiştirmedeki tecrübemizdir. Bu tecrübeyi toplumsal katkıya dönüştüreceğiz. Bilgi en önemli hakikat ışığıdır. Bilgi dinamik bir çıktıdır ve sürekli değişir. Üretilen yeni bir bilgi, eski bir bilgiyi de ortadan kaldırabilir. Bilgi hakikate giden kısa yoldur. Bu yüzden hakikat arayışı sonsuza kadar devam edecektir” diye konutu.

Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu’nun ardından Rektör Çiftçi’nin üçüncü durağı bu yıl Çerkeş’te eğitim vermeye başlayan Çerkeş Meslek Yüksekokulu oldu. Burada ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz ve Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Görevlisi Bedri Eminsoy ile birlikte okul binasını gezen ve bilgi alan Rektör Çiftçi, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Çiftçi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu kendi ilçesinde, yeni binasında, yeni yüzlerle eğitim öğretime başladı.

Bizler Çerkeş Meslek Yüksekokulu’nu gerçekten önemsiyor ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl fiziksel altyapı itibariyle çok kısa zamanda güzel ve büyük işler başarıldı. Bu konuda Çerkeş Belediye Başkanımız da fedakârlıklar yaprak kendi binasını üniversitemize tahsis etti.

Öğrencilerimizin barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gerekli altyapı hazırlıklarının tamamlanması ve protokollerin gerçekleştirilmesi sonrası Çerkeş Meslek Yüksekokulu’muz bugün ilçemizde eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. İlçemizin en önemli avantajlarından biri staj yeri bakımından zenginliğidir. Birçok Avrupa Birliği ülkesi bizden nitelikli iş gücü istiyor. Yani bizler sizleri sadece sınırları içerisinde, Türkiye’de iş bulacak elemanlar olarak görmüyoruz. Bizlerin birer temsilcisi olarak, gittiğiniz yerlere de bizden bir parça götürmeniz, orada hizmet edip aynı zamanda da mesleki becerilerinizi ve uygulamalarınızı yapacağınız şekliyle düşünüyoruz. Eğitim-öğretim konusunda gerekli altyapı akademik kadro yönünden tamamlandı ve daha da güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çiftçi’nin son durağı Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şabanözü Yerleşkesi oldu. Burada da yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Rektör Çiftçi, yerleşkede eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

