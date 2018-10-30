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Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir TV programında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Taşaltın, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır" dedi. Taşaltın, Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

“BİZ İTAAT EDİYORUZ”

Ramazan Taşaltın, “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.

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harran üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın Cumhurbaşkanı Erdoğan haram farz

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
Vallahi bir gün çarpılacaksınız ve biz o gün geldiğinde size acımayacağız biliyormusunuz
beyni yanmış bunların format atmak lazım
YALAK AT YALAĞINDAN MI SU İÇİYON
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