Rektum kanseri : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Arkasında hem genetik hem de çevresel olmak üzere birçok neden yatar. Ayrıca, bu kontrolsüz hücre bölünmesi vücudunuzun herhangi bir bölgesinde başlayıp diğer organlarınıza doğru yayılma gösterebilir. Tedavisi genellikle, alınabiliyorsa kanserli dokunun alınması ile başlar. Ardından kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerle vücut, kanserli hücrelerden tamamıyla arındırılır.

Her ne kadar, akciğer kanseri kadar sık duyduğumuz bir kanser çeşidi olmasa da, rektum kanseri de bağırsak kanserleri arasında en sık rastlanan kanser çeşitlerinden biridir. Özellikle, 40 yaşını geçmiş bireyler risk grubu olarak tanımlanır. 50 yaşını aşmış her birey içinse gerekli kontroller her yıl yapılmalıdır. Avrupa ülkeleri baz alınarak yapılan bir istatistikte, ölümle sonuçlanan kanser türleri arasında ikinci sırada olan rektum kanseri için hastalığı tanımak ve bu sayede erken teşhise yönelmek yapılabilecek en önemli adımlardandır.

Rektum Kanseri Nedir?

Rektum kalın bağırsağın son bölümüdür. Yani en kaba tanımıyla, kalın bağırsağın anüse ulaşan kısmına rektum adı verilir. Uzunluğu yaklaşık 8.3 metre olarak ölçülür. Sindirim sistemi için son derece hassas bir kısımdır. Bilindiği üzere, ağızda başlayan sindirim yolculuğu yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak güzergahında ilerleyerek en sonunda anüs ile sonlanır. Kalın bağırsağa gelinceye kadar bütün yapı taşlarına ayrılan besinlerin vücut için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral gibi maddelerin emilimi bu sindirim yolculuğu esnasında sağlanır.