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Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

06.04.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme sularında bulunan yoğun miktarda kireç ve klor nedeniyle bardaklar zaman içerisinde bulanıklaşıyor ve parlaklığını yitiriyor. Can sıkıcı bir durum olan bardak matlaşmasını oluşmadan önce önlemek hatta oluştuktan sonra da bardakları ilk günkü parlaklığına döndürmek mümkün. Işıltısını yitiren bardaklarınızı parlatmak için evinizde bulunması gereken temizlik ürünlerini merak ediyorsanız okumaya devam edin!

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Gerek bulaşık makinesi gerekse elde yıkama sonucunda bardaklar üzerinde kalan su damlacıkları, zaman içerisinde lekelenmeye ve bulanıklığa neden olur. Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bu durum, oldukça kötü bir görüntüye yol açar. Renklerini ve parlaklıklarını kaybeden bardaklarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturmak için ne yapacağınızı bilmiyorsanız üzülmeyin. Bunun için gerekli olan temizlik ürünlerini bir araya getirdik. İşte o ürünler!

1. Sirkeden gelen temizlik etkisi: Highgenic Sirkelim Lavantalı Sirkeli Temizleyici

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

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Sirkeden gelen temizlik etkisi ile bardaklarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturmayı başaran Highgenic Sirkelim Lavantalı Sirkeli Temizleyici, yüzeylerde biriken kir ve kireci tek hamlede söküp atar. Bardaklarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturmak için yapmanız gereken tek şey ise ürünü ister suya ister bardaklarınızın üzerine sıkarak uygulamak. Sonrasında bir bulaşık süngeri yardımıyla matlaşan bardaklarınızı ovalamak. İşte bu kadar basit!

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2. Parlatıcı etki ile tanışın: Marc Mutfak Spray

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Yoğun etkisi ile üst düzey parlaklık sağlayan Marc Mutfak Spray, derinlemesine temizlik yaparak âdeta ayna gibi parlayan bardaklara kavuşmanıza yardımcı olur. Güçlü formülü ile tek kullanımda etkisini göstermeyi başaran ürünü her kullandığınızda hayran kalacaksınız. Çok amaçlı kullanım özelliğine sahip olduğu için sadece bardaklarınızda değil, temizlik ve parlaklık kazandırmak istediğiniz tüm yüzeylerde ürünü kullanabilirsiniz.

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3. Bardaklarınızın ışıltısına inanamayacaksınız: Fairy 3’lü Etki Bulaşık Makinesi Parlatıcısı

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Kullandıktan sonra etkisine hayran kalacağınız Fairy 3’lü Etki Bulaşık Makinesi Parlatıcısı, bardaklarınız üzerinde tam performans alabileceğiniz ürünlerden biri. Ürün, oluşmuş lekelerin de giderilmesini sağlar. Üstelik etkileri sadece bunlarla sınırlı değil. Bulaşık makinesinde yıkadığınız bardaklarınız üzerinde kuruluk etkisi sağlayarak su lekesi gibi istenmeyen durumların yaşanmasını da önler. Daha ne olsun, değil mi?

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4. Yoğun etkili: Cif Krem Yüzey Temizleyici Müge ve Frezya Yağ ve Kireç Sökücü Leke Çıkarıcı

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Yoğun etkisi ile kullananların yüzünü güldürmeyi başaran Cif Krem Yüzey Temizleyici Müge ve Frezya Yağ ve Kireç Sökücü Leke Çıkarıcı, tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kireç sökücü etkisi bulunduğu için bardaklarda oluşan lekeleri de söküp atar. Ürünü nasıl kullanmanız gerektiğine gelecek olursak önce bulaşık süngeri üzerine bir miktar ürünü döktükten sonra parlatmak istediğiniz bardağı ovalayın. Ardından bardağı güzelce durulayın, sonuca inanamayacaksınız!

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5. Kireç lekelerine son: Vim Güçlü Kir & Kireç Sökücü Sprey

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Kireç lekelerine kolayca son vermeyi başaran Vim Güçlü Kir & Kireç Sökücü Sprey, bardaklarınız üzerinde şahane bir temizlik etkisi yaratır. Paraben, fosfat, klor ve boya gibi zararlı maddeler içermediği için ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Limon ve portakal esansı ise kullandığınız her yüzeye ferah bir koku verir. Üstelik ürün sadece kireç çözmekle kalmıyor, aynı zamanda yağ lekeleriyle de savaşıyor.

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6. Maksimum hijyen ve parlaklık etkisi: Domestos Pembe Güç Kireç Önleyici Çamaşır Suyu

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Maksimum hijyen ve parlaklık etkisini vadeden Domestos Pembe Güç Kireç Önleyici Çamaşır Suyu, her evde bulunması gereken temizlik ürünleri arasında yer alıyor. Ürün, kireci önler ve kireç oluşan yüzeyleri temizler. Sağlığınız için tehdit unsuru oluşturan mikroplarla savaşan ürün, özel formülü sayesinde bardaklar üzerinde oluşan kir ve kireç lekelerini de maziye karıştırır!

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7. Üstün performans: Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı & Kurutucu

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

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Sunduğu üstün performans ile bulaşık makinelerinin olmazsa olmazları arasında bulunan Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı & Kurutucu, bardaklar üzerinde leke oluşumunu engeller. Oluşan lekeleri ise temizleyerek bardakların ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlar. Ürünün kullanımı ise oldukça kolay. Bulaşık makinesinde bulunan parlatıcı gözüne maksimum seviyesini aşmayacak şekilde ürünü doldurmanız yeterli. Gerisini Finish'e bırakın!

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8. Doğallıktan yana olanlara: Ferfresh Lavanta Temizlik Sirkesi

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

"Her zaman doğallıktan yanayım ve mutfağımda doğal içerikli ürünler kullanmak istiyorum." diyorsanız Ferfresh Lavanta Temizlik Sirkesi, tam size göre! Sirkenin leke çıkarıcı etkisini bilmeyen yoktur. Bardaklar üzerinde oluşan kir ve kireç kalıntılarını temizlemek için sirke içeren ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ürünü bardaklarınızın üzerine sıkıp bulaşık süngeri ile ovaladıktan sonra bir süre bekletmek. Sonuca inanamayacaksınız!

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9. İlk günkü parlaklık: CARE + PROTECT Bulaşık Makineleri İçin Parlatıcı

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Bardaklarda leke oluşumuna neden olan en büyük etmen, bardakların yıkandıktan sonra geç kuruması. CARE + PROTECT Bulaşık Makineleri İçin Parlatıcı, bulaşıkların daha hızlı kurumasını sağlar. Ayrıca bardaklarda leke ve hale oluşumunu da engeller. Ekstra parlaklık sağlayarak bardakların ilk günkü gibi ışıl ışıl görünmesini sağlar. Tüm bunların yanı sıra bulaşık makinesini de temiz tutar.

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10. Ferah koku ve üstün parlaklık: Bingo Limon Kokulu Bulaşık Makineleri İçin Parlatıcı

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak temizlik malzemeleri

Ferah kokusu ile kullanıcılarından tam not alan Bingo Limon Kokulu Bulaşık Makineleri İçin Parlatıcı, bardaklarınıza çok iyi gelecek! Bardaklar üzerinde kireç kalıntılarının birikmesini önleyen ürün, aynı zamanda oluşan lekeleri de temizler. Böylece her yıkamada parlaklığı artan bardaklarınız, ilk günkü görünümüne kavuşur. Hem bulaşık makinesini hem bulaşıklarınızı şımartan ürünü sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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