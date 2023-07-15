Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Renk değiştiren elbiseyi paylaşarak interneti kasıp kavurmuştu! Eşini öldürmeye çalıştı... “11 yıldır düzenli olarak devam eden bir şiddet”

Renk değiştiren elbiseyi paylaşarak interneti kasıp kavurmuştu! Eşini öldürmeye çalıştı... “11 yıldır düzenli olarak devam eden bir şiddet”

15.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında bir elbisenin fotoğrafını paylaşarak “Bu ne renk?” diye soran Keir Johnston tüm dünyada viral olmayı başarmıştı. Sosyal medyada kullanıcılar elbisenin “siyah-mavi veya altın-beyaz” renklerinde olduğuna dair yıllarca süren bir tartışmanın içine girerken Keir Johnston eşini öldürmeye çalışma suçundan yeniden gündem yarattı.

2015 yılında kayınvalidesinin viral olan siyah-mavi ya da altın-beyaz elbisesiyle interneti ikiye bölen İskoç adam Keir Johnston, şimdi de karısını öldürmeye teşebbüs suçından yargılanıyor. 38 yaşındaki Keir Johnston, karısı Grace Johnston'ı öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan sonra Glasgow'daki Yüksek Mahkeme'ye çıktı.

“11 YILDIR DEVAM EDEN ŞİDDET”

kapak1

Mahkemede sunulan iddianamede Keir Johnston’un 11 yıllık evlilikleri boyunca eşi Grace’e düzenli olarak şiddet uygulamıştı. İddiaya göre Keir son olarak eşini bir yere sabitleyerek boynunu sıkıştırararak onu öldürmeye çalışmıştı. Daha önceki yıllarda ise karısına bıçakla saldırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen Keir hakkındaki suçlamaları tamamen reddetti.

kapak2

Mahkemede evlilikleri sürecinde şiddet gördüğünü ifade eden eş Grace, “Yaşadığım 11 yıldır düzenli olarak devam eden bir şiddet. Can güvenliğimden korkuyorum” dedi. Cinaye teşebbüs davasının kararı henüz kesinleşmemişken davanın devam ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir

'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"

'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"

 Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

 Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

 Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

 Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

 Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

 Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

 “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

“Görüntüm dondu” numarası yapınca...

 Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...
Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya viral

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Sıcak havalara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcak havalara dayanamadı! Güneşe taş attı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.