Renk değiştiren elbiseyi paylaşarak interneti kasıp kavurmuştu! Eşini öldürmeye çalıştı... “11 yıldır düzenli olarak devam eden bir şiddet”

2015 yılında kayınvalidesinin viral olan siyah-mavi ya da altın-beyaz elbisesiyle interneti ikiye bölen İskoç adam Keir Johnston, şimdi de karısını öldürmeye teşebbüs suçından yargılanıyor. 38 yaşındaki Keir Johnston, karısı Grace Johnston'ı öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan sonra Glasgow'daki Yüksek Mahkeme'ye çıktı.

“11 YILDIR DEVAM EDEN ŞİDDET”

Mahkemede sunulan iddianamede Keir Johnston’un 11 yıllık evlilikleri boyunca eşi Grace’e düzenli olarak şiddet uygulamıştı. İddiaya göre Keir son olarak eşini bir yere sabitleyerek boynunu sıkıştırararak onu öldürmeye çalışmıştı. Daha önceki yıllarda ise karısına bıçakla saldırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen Keir hakkındaki suçlamaları tamamen reddetti.

Mahkemede evlilikleri sürecinde şiddet gördüğünü ifade eden eş Grace, “Yaşadığım 11 yıldır düzenli olarak devam eden bir şiddet. Can güvenliğimden korkuyorum” dedi. Cinaye teşebbüs davasının kararı henüz kesinleşmemişken davanın devam ettiği belirtildi.