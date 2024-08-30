Renkli bikinisiyle havuza indi! Melisa Şenolsun'un pozları sosyal medyayı salladı

MYNET-Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi birçok başarılı projede rol alan güzel oyuncu Melisa Şenolsun şimdilerde yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

NOW’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi için anlaşma sağlayan Şenolsun yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor.

Renkli bikinisi ile havuz kenarında poz veren Melisa Şenolsun iddialı pozlarını deniz kızı ve güneş emojisi ile paylaştı.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'alev alev', 'yandı buralar', 'güzelliğin şaka mı?', 'güzel olan her şeyin bir fazlası' gibi yorumlar yapıldı.