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  4. Renkli bikinisiyle havuza indi! Melisa Şenolsun'un pozları sosyal medyayı salladı

Renkli bikinisiyle havuza indi! Melisa Şenolsun'un pozları sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 09:24
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile ekranlarda boy gösteren Melisa Şenolsun uzun zamandır ortalarda yoktu. Şimdilerde yeni dizi için hazırlıklara başladığı öğrenilen ünlü isim tatil pozlarıyla dikkat çekti. Renkli bikinisi ile havuz kenarında pozlar veren Şenolsun'un peş peşe paylaştığı karelerin beğeni yağdı.

MYNET-Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi birçok başarılı projede rol alan güzel oyuncu Melisa Şenolsun şimdilerde yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

NOW’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi için anlaşma sağlayan Şenolsun yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor.

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Renkli bikinisi ile havuz kenarında poz veren Melisa Şenolsun iddialı pozlarını deniz kızı ve güneş emojisi ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Güzel oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'alev alev', 'yandı buralar', 'güzelliğin şaka mı?', 'güzel olan her şeyin bir fazlası' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
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