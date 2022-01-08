Renkli ve siyah çamaşırları uzun süre ilk günkü gibi kullanmanızı sağlayacak ipuçları ve ürün önerileri

Severek aldığınız, tarzınızı yansıtan renkli kıyafetleri uzun süre ilk günkü gibi korumaya ne dersiniz? Sık sık kullanılan ve yıkanan renkli çamaşırların uzun süre solmadan muhafaza edilebilmesi kulağa biraz ütopik gelse de aslında birkaç tüyo ve ürünle renkleri korumak çok kolay. Haydi gelin, renkli çamaşırlarınızı uzun süre ilk günkü gibi kullanmanızı sağlayacak ipuçlarına ve ürün önerilerine birlikte göz atalım.

Renkli çamaşırları ilk günkü gibi kullanın!

Severek, bir hevesle aldığınız renkli çamaşırların daha ilk yıkamada canlılığını kaybetmesi oldukça can sıkıcı bir durum. Bazen yıkama talimatına dikkat edilse bile böyle problemler ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için birkaç basit adımı uygulayabilirsiniz.

Renkli çamaşırları korumak için ilk yapmanız gereken şey, kıyafetleri sınıflandırmak olmalı. Kıyafetleri hem renklerine hem kumaş özelliklerine göre ayırmalısınız. Siyahları, koyu renklileri, açık renklileri ve beyazları ayrı ayrı yıkarsanız renk karışmasının önüne geçebilir, çamaşırların renginin solmasını da engelleyebilirsiniz.

Yıkarken mutlaka çamaşırları ters çevirmelisiniz. Bu sayede hem renklerin canlılığını koruyabilir hem çamaşırlarda oluşabilecek tiftiklenme ve yıpranmaların önüne geçebilirsiniz.

Kıyafetlerin yıkama talimatı da dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta. Çamaşırları hangi programda ve kaç derecede yıkadığınız çok önemli çünkü suyun sıcaklığı arttıkça renk solması ve akması daha fazla olur.

Makinenin devir sayısına da dikkat etmelisiniz. Özellikle koyu ve siyah renkliler için genellikle 600 devir önerilir. Ancak hassas kumaşa sahip çamaşırları daha düşük devirde yıkamalısınız.

Kurutma işlemi de oldukça önemli. Mümkünse çamaşırları direkt güneş ışığına maruz bırakmadan ve ters çevirerek kurutmalısınız.

Tabii ütü yaparken de renkli ve siyah çamaşırları tersten ütülemeniz gerekir. Aksi halde hem çamaşırların parlayarak yıpranmasına hem renklerinin bozulmasına neden olabilirsiniz.

Son olarak kullandığınız deterjan ve yumuşatıcı, renkli çamaşırlara uygun olmalı. İşte renkli çamaşırları ilk günkü gibi kullanmanıza yardım eden en iyi ürünler!

1. Alo Platinum Fairy Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı ile lekeleri dert etmeyin!

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Leke çıkarıcılar diğer çamaşırlarda kalıntı bırakabildiği için renkli kıyafetlerde oluşan lekeleri çıkarmak daha zor olabilir. Ancak Alo Platinum Fairy Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı, kurumuş yağ lekelerini bile etkili bir şekilde temizleyerek hem çamaşırlarda kalıntı bırakmaz hem ferah bir temizlik sağlar. Renkliler için özel olarak formüle edilen deterjan, çamaşırlarınızı daha uzun süre ilk günkü gibi kullanmanıza yardım eder.

En sevdiğiniz renklilerinizi Alo Platinum Fairy Etkili Renkliler için Sıvı Çamaşır Deterjanı ile korumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Sıvı deterjan yerine toz deterjan tercih ederseniz Alo Platinum Fairy Etkili Renkliler için Toz Çamaşır Deterjanı'nı buradan satın alabilirsiniz.

2. Omo Active Fresh Toz Çamaşır Deterjanı ile hem renklileri hem doğayı koruyun!

Doğada çözünebilen içeriklere sahip olan Omo Active Fresh Toz Çamaşır Deterjanı, hem çamaşırlarını hem doğayı düşünenler için harika bir ürün. Renkliler için özel olarak üretilen deterjan, en zorlu lekeleri bile ilk yıkamada kolayca çıkarır. Etkili temizliğin yanı sıra çamaşırların bakımını da yapar. Kısa programlarda ve düşük sıcaklıkta bile maksimum hijyen sunar. Üstelik formülünde yer alan çiçek esansları sayesinde Omo ile yıkanan çamaşırlarınız uzun süre mis gibi kokar.

%100 geri dönüştürülebilen ambalaja sahip olan Omo Active Fresh Toz Çamaşır Deterjanı buradan sepete ekleyebilirsiniz.

3. Rinso Renkliler için Sıvı Çamaşır Deterjanı ile renkli çamaşırlarınızı koruyun!

Pozitif enerji veren renkli kıyafetlerin ilk günkü gibi kalması için Rinso Renkliler için Sıvı Çamaşır Deterjanı'nı tercih edebilirsiniz. Her yıkamada canlı renkleri koruyan deterjan, çamaşırların tüylenmesini ve yıpranmasını da engeller. Aleo vera özü içeren formülü sayesinde çamaşırların ferah kokmasını sağlar. Renkleri soldurmayan ve giysi bakımı yapan formülü ile aynı zamanda çamaşırlarınızı mükemmel şekilde temizlikler. Üstelik sıvı formda olduğu için suda hızlı çözünür ve çamaşırlarda istenmeyen kalıntılara neden olmaz.

Açık renkli çamaşırlarınız için güvenle kullanabileceğiniz Rinso Renkliler için Sıvı Çamaşır Deterjanı'na buradan ulaşabilirsiniz.

4. Yumoş Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı ile çamaşırlarınız emin ellerde!

Giysileri özenle temizlerken aynı zamanda hem dokusunu hem rengini koruyan bir ürün mü arıyorsunuz? O halde Yumoş Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı'nı mutlaka denemelisiniz. Suda kolay çözünen şeffaf formülü, pro-fibre teknoloji ile geliştirildiği için çamaşırların liflerini sararak onarır ve dokusunu korur. Renk yenileme teknolojisi de olan deterjan hem çamaşırları solmaya karşı korur hem rengi solan kıyafetleri yenilemeye yardım eder. Bu sayede giysilerin uzun süre yeni gibi görünmesini sağlar.

Ön yıkamaya gerek duymadan etkili temizlik ve bakım sunan Yumoş Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı'nı satın almak için sizi böyle alalım.

5. Bırakın, OMO Sıvı Çamaşır Deterjanı siyahlarınızı korusun!

Siyah çamaşırlar ayrı bir bakım ister. Eğer diğer renkli çamaşırlarla birlikte yıkarsanız hem açık renkli çamaşırların renginde bozulmaya hem siyah çamaşırların solmasına ve yıpranmasına neden olabilirsiniz. Siyahlar için en etkili bakımı ve temizliği sunan OMO Sıvı Çamaşır Deterjanı'nı kullanarak siyah kıyafetlerinizin ilk günkü canlılığını koruyabilirsiniz. Kısa programda bile maksimum etki gösteren deterjan renkleri korumakla kalmaz, yağ, mürekkep ve kahve gibi en zorlu lekeleri bile çıkarır.

Deterjan alerjisi yapmayan ve doğada çözünebilen içeriklere sahip olan OMO Sıvı Çamaşır Deterjanı'nı sepete eklemek isterseniz böyle buyurun.

6. Ariel Toz Çamaşır Deterjanı Parlak Renkler ile lekelere elveda!

Toz deterjan kullanmak istiyor ancak çamaşırlarda kalıntı bırakır diye korkuyorsanız Ariel Toz Çamaşır Deterjanı Parlak Renkler aradığınız ürün olabilir. Suda kısa sürede çözünen özel formülü ile çamaşırlarda kalıntı bırakmayan deterjan, üstün leke çıkarma özelliği sayesinde ilk yıkamada bile etkisini gösterir. Çamaşır liflerini derinlemesine temizlediği için inatçı lekelerin derine işlemesine engel olur. 30 derecede bile üstün performans gösteren deterjan, renkli çamaşırlarınızın uzun süre ilk günkü gibi canlı kalmasını sağlar.

Çamaşırlarda uzun süreli ferahlık sağlayan Ariel Toz Çamaşır Deterjanı Parlak Renkler için sizi böyle alalım.

7. Yumoş Extra Çamaşır Yumuşatıcı ile renklileriniz yumuşacık olsun!

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Renklileri korumak için onlara uygun deterjanın yanı sıra mutlaka renkleri koruyan bir yumuşatıcı da kullanmalısınız. Yumoş Extra Uzman Renk Koruma Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı'yı hem canlı hem koyu renk çamaşırlarınız için güvenle kullanabilirsiniz. Yoğun formülü sayesinde çamaşır liflerini saran yumuşatıcı, yıpranmaları ve elektriklenmeyi engeller. Üstelik çamaşır lifleri arasında su birikmesine mani olduğu için kolay kurumalarını sağlar. Alerjen içermeyen formülü, sizi ve sevdiklerinizi korur. Çamaşırlarınızın yumuşacık olmasını sağlayan ürün, giysiler için gerekli bakımı yaparak renklerini korurken hoş kokusu ile de günlerce size eşlik eder.

Giysilerin dokusunu ve şeklini koruyan Yumoş Extra Uzman Renk Koruma Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı'sını satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

