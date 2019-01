Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Resident Evil, önümüzdeki günlerde tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak. Capcom bu yıl yeni bir Resident Evil oyunu geliştirmek yerine, 1998 yılında yayınlanan ikinci oyunu tekrardan tasarlama yolunu tercih etti.

Hemen baştan belirtelim. Resident Evil 2 Remake, öyle bildiğiniz remake oyunlara benzemiyor. Çünkü Capcom grafik ve görselleri iyileştirmekle kalmayıp, oyunun tüm detaylarını bir bir elden geçirdi. Öyle ki normalde 5.5 saat süren oyun bu sayede 20 saate kadar uzatıldı.

Peki Resident Evil 2 Remake için dünyanın önde gelen oyun mecraları ne düşünüyor? İşte bu sorunun yanıtı.

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Game Revolution 100

Cheat Code Central 100

We Got This Covered 100

ZTGD 100

Telegraph 100

Digitally Downloaded 100

God is a Geek 100

Atomix 95

Game Informer 95

PLAY! Zine 95

PlayStation Universe 95

TrueGaming 95

App Trigger 95

EGM 95

GameCrate 90

Shacknews 90

USgamer 90

Easy Allies 90

JeuxActu 90

Metro GameCentral 90

TheSixthAxis 90

Twinfinite 90

COGconnected 90

Destructoid 90

DualShockers 90

Eurogamer Italy 90

Everyeye.it 90

GameSpot 90

Hardcore Gamer 90

IGN 88

Wccftech 85

CGMagazine 85

M3 80

Push Square 80

Screen Rant 80

Gamer.no 80

