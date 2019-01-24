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Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

Capcom tarafından PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Resident Evil 2 Remake için ilk inceleme puanları yayınlandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Resident Evil, önümüzdeki günlerde tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak. Capcom bu yıl yeni bir Resident Evil oyunu geliştirmek yerine, 1998 yılında yayınlanan ikinci oyunu tekrardan tasarlama yolunu tercih etti.

Hemen baştan belirtelim. Resident Evil 2 Remake, öyle bildiğiniz remake oyunlara benzemiyor. Çünkü Capcom grafik ve görselleri iyileştirmekle kalmayıp, oyunun tüm detaylarını bir bir elden geçirdi. Öyle ki normalde 5.5 saat süren oyun bu sayede 20 saate kadar uzatıldı.

Peki Resident Evil 2 Remake için dünyanın önde gelen oyun mecraları ne düşünüyor? İşte bu sorunun yanıtı.

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Game Revolution 100
Cheat Code Central 100
We Got This Covered 100
ZTGD 100
Telegraph 100
Digitally Downloaded 100
God is a Geek 100
Atomix 95
Game Informer 95
PLAY! Zine 95
PlayStation Universe 95
TrueGaming 95
App Trigger 95
EGM 95
GameCrate 90
Shacknews 90
USgamer 90
Easy Allies 90
JeuxActu 90
Metro GameCentral 90
TheSixthAxis 90
Twinfinite 90
COGconnected 90
Destructoid 90
DualShockers 90
Eurogamer Italy 90
Everyeye.it 90
GameSpot 90
Hardcore Gamer 90
IGN 88
Wccftech 85
CGMagazine 85
M3 80
Push Square 80
Screen Rant 80
Gamer.no 80

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil 2 Remake Teknoloji

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