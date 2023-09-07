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    4. Resimde seçeceğiniz hayvan ideal eşiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor!

    Resimde seçeceğiniz hayvan ideal eşiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor!

    07.09.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bu psikolojik test, sizin ideal eşiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor. İsamu Saito tarafından geliştirilmiş test, sizin için ideal olan ve olmayan eş hakkında bilgi verir. Kesinlik içermez.

    Japon bir psikolog olan Isamu Saito'nun Kokoloji adlı kitabında geçen ilginç bir test, ideal eşiniz hakkında size ipuçları verebilir.

    Aşağıdaki resimde gördüğünüz kaplan, köpek, kuzu, papağan ve kaplumbağa arasından 2 hayvanı seçmelisiniz. Hayvanlardan biri size iyi haber getirecek diğeri ise kötü haber getircektir.

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    İyi haber getiren hayvan, ideal eş olarak gördüğünüz kişiyi temsil eder. Kötü haberi getiren hayvan ise eşiniz olmasını istemeyeceğiniz ve anlaşamayacağınız kişiyi temsil eder.

    1.KAPLAN

    İyi Haberi getirdi diyorsanız: Coşkulu, güçlü ve irade sahibi, hükmedici bir eşle mutlu olacağınıza inanıyorsunuz. Sizin ideal eşiniz bu. Hükmedici, güçlü, baskın karakter.

    Kötü haberi getirdi diyorsanız: Kibirli, söz dinlemeyen, dik başlı, hükmedici bir eşe rast gelmekten ürküyorsunuz. Böyle bir eşle asla uyum sağlayamazsınız.

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    2. KÖPEK

    İyi Haber: Bir eşte aradığınız en temel özellik sadakat ve koşulsuz adamışlık. Sizi kahramanı olarak görmeli ve sadece size ait olmalıdır. Sizi her koşulda dinlemeli, biat etmelidir.

    Kötü haber: Herkesi memnun etmeye çalışan ve başkalarının ne düşündüğüne fazla önem veren kişilerle asla anlaşamazsınız.

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    3. KUZU

    İyi haber: Sizin için mutluluğun anahtarı sıcak kalpli ve ilgili bir eştir. Size kuzu gibi yumuşak başlı, uzlaşması, anlaşması çok kolay, kavga gürültü nedir bilmeyen, iyi niyetli bir eş lazım.

    Kötü haber: Evde pinekleyen, her gün aynı şeyleri yapan sıkıcı bir eşle yaşamak zorunda kalmak sizi ürkütüyor.

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    4. PAPAĞAN

    İyi haber: Size uygun olan eğlenmeyi seven, konuşkan ve güldürmeyi bilen bir eş. Eğlence ve hareket insanısınız.

    Kötü haber: Çalışmaktan hoşlanmayan, sürekli gevezelik eden biriyle asla anlaşamazsınız.

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    5. KAPLUMBAĞA

    İyi haber: Ciddi, güvenilir, ayakları yere sağlam basan, ihtiyaç duyduğunuzda hep yanınızda olan bir eşle mutlu olursunuz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız var ve bunu ancak kaplumbağa tipi bir eş karşılayabilir.

    Kötü haber: En büyük kabusunuz hayatınızı ağır hareket eden, eğlenceyle falan hiç işi olmayan ve pek zeki olmadığını düşündüğünüz biriyle geçirmektir.


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