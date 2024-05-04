Resimdeki farklı rakamı sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görebiliyor! 8 saniyeniz var...

Optik illüzyonlar dikkatimizi ve resimleri algılama şeklimizi ölçüyor. Resimde saklanan nesneleri bulma illüzyonları oldukça seviliyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resmindeki gizli rakamı 8 saniyede bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları söyleniyor.

Optik illüzyonda birbirinin tıpatıp aynısı olan 9 rakamlarının yer aldığı bir resim var.

Resme ilk baktığınızda sanki tüm rakamlar 9 gibi görünüyor.

Ancak resme net bir şekilde bakarsanız, bir yerlerde saklanan farklı bir rakam göreceksiniz.

Saklanan gizli rakamı tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

Cevabı mı arıyorsunuz? Gizli 8 rakamı, görüntünün orta alt kısmında görülebilir.









