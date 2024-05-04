KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Resimdeki farklı rakamı sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görebiliyor! 8 saniyeniz var...

    Resimdeki farklı rakamı sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görebiliyor! 8 saniyeniz var...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    04.05.2024 10:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Optik illüzyonlar problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur ve gözlem, dikkat yeteneğini geliştirir. Sıklıkla optik illüzyon yapan kişilerin bile zorlandığı bu resim yüksek zeka ve dikkati toplamayı gerektiriyor. Resimdeki farklı rakamı sadece yüksek IQ'lu insanlar 8 saniye içinde bulabiliyor.

    Optik illüzyonlar dikkatimizi ve resimleri algılama şeklimizi ölçüyor. Resimde saklanan nesneleri bulma illüzyonları oldukça seviliyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resmindeki gizli rakamı 8 saniyede bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları söyleniyor.

    Optik illüzyonda birbirinin tıpatıp aynısı olan 9 rakamlarının yer aldığı bir resim var.

    Ekran görüntüsü 2024-05-04 102735

    Resme ilk baktığınızda sanki tüm rakamlar 9 gibi görünüyor.

    Ancak resme net bir şekilde bakarsanız, bir yerlerde saklanan farklı bir rakam göreceksiniz.

    Saklanan gizli rakamı tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

    Cevabı mı arıyorsunuz? Gizli 8 rakamı, görüntünün orta alt kısmında görülebilir.

    Ekran görüntüsü 2024-05-04 102747

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Annesini dinleyip o işe girdi! Her ülkeden müşterisi var, talep yağıyorAnnesini dinleyip o işe girdi! Her ülkeden müşterisi var, talep yağıyor
    Baharın çocuklara sürprizi: Beşinci hastalıkBaharın çocuklara sürprizi: Beşinci hastalık
    Dişlerinin bembeyaz olmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!Dişlerinin bembeyaz olmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!
    Anahtar Kelimeler:
    test zeka testi Göz
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

    Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.