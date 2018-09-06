HABER

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:41 | Son Güncelleme

7 Eylül Cuma günü için özel olarak hazırladığımız resimli Cuma mesajları haberimizde. Eylül ayının ilk Cuma gününde öğlen vakti cemaatle kılınacak Cuma namazı heyecanla beklenirken paylaşmak için resimli Cuma mesajları ararız. Bu yüzden sizler için en anlamlı resimli cuma mesajları galerisi hazırladık. Galerideki Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi gönderebilir, paylaşabilir, indirebilir ve yollayabilirsiniz. İşte güncel ve yeni resimli cuma mesajları 2018...

Eylül ayının ilk Cuması olan 7 Eylül Cuma günü için siz değerli okuyucularımız için derlediğimiz en anlamlı resimli Cuma mesajları haberimizde. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali)... Bu önemli günde sevdiklerinize güzel bir resimli Cuma mesajı göndererek onu yada onları hatırladığınızı hissettirebilirsiniz. İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları 2018

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 EYLÜL 2018

Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile...

Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah'ı anmaktan (O'na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle...

Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer nede günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun…

Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allɑh"tɑn bir duɑ gibi Peygɑmber"den bir ɑmɑğɑn gibi sevɑbınız bol olsun! Hɑyırlı Cumɑlɑr…

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.

En Güzel Anlamlı Resimli Cuma Mesajları

Resimli Cuma mesajları galerisini siz değerli okurlarımızı için bu sayfada derledik. Müminlerin bayramı olan Cuma gününde günahlardan kaçınarak ibadetle geçirmemiz gerekir. Sevdiklerinize göndereceğiniz resimli cuma mesajları ile onları mutlu edebilirsini

1 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
2 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
3 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
4 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
5 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
6 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
7 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
8 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
9 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
10 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
11 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
12 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
13 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
14 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
15 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
16 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
17 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
18 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
19 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
20 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
21 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
22 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
23 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
24 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
25 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
26 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
27 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
28 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
29 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
30 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
31 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
32 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
33 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
34 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
35 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
36 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
37 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
38 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
39 / 39

resimli-cuma-mesajlari-2018

resimli-cuma-mesajlari-2018
en güzel, anlamlı, güncel resimli cuma mesajları 2018
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları 2018 resimli cuma mesajları en güzel cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

İlginizi Çekebilir

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.