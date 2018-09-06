Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Eylül ayının ilk Cuması olan 7 Eylül Cuma günü için siz değerli okuyucularımız için derlediğimiz en anlamlı resimli Cuma mesajları haberimizde. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali)... Bu önemli günde sevdiklerinize güzel bir resimli Cuma mesajı göndererek onu yada onları hatırladığınızı hissettirebilirsiniz. İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları 2018
Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile...
Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah'ı anmaktan (O'na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle...
Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.
Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer nede günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.
Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar.
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun…
Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Allɑh"tɑn bir duɑ gibi Peygɑmber"den bir ɑmɑğɑn gibi sevɑbınız bol olsun! Hɑyırlı Cumɑlɑr…
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.
Resimli Cuma mesajları galerisini siz değerli okurlarımızı için bu sayfada derledik. Müminlerin bayramı olan Cuma gününde günahlardan kaçınarak ibadetle geçirmemiz gerekir. Sevdiklerinize göndereceğiniz resimli cuma mesajları ile onları mutlu edebilirsini
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