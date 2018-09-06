Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Eylül ayının ilk Cuması olan 7 Eylül Cuma günü için siz değerli okuyucularımız için derlediğimiz en anlamlı resimli Cuma mesajları haberimizde. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali)... Bu önemli günde sevdiklerinize güzel bir resimli Cuma mesajı göndererek onu yada onları hatırladığınızı hissettirebilirsiniz. İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları 2018

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 EYLÜL 2018

Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile...

Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah'ı anmaktan (O'na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle...

Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.