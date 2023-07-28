RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 28 Temmuz 2023 Aşure gününe özel anne, baba, eş ile arkadaş için dualı, kısa, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları vatandaşlar tarafına internette araştırılıyor. Birçok kişi Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure gününü ibadet ederek geçirecek.Hem Aşure gününü hem de Müslümanlar tarafından mübarek olduğuna inanılan bu günü sevdiklerine anımsatmak isteyenler dualı, kısa, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

AŞURE GÜNÜNE ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun. Hayırlı cumalar

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hayırlı Cumalar

CUMA HUTBESİ KONUSU (28 TEMMUZ 2023)

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Cuma hutbesi konusu:

"Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"

"Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz gider. Sabredin, çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir.”[2]

Aziz Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Âşûrâ günü. Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz (sas)’in hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resûlü (sas), “Ramazan’dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur”[3] buyurarak bize, bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbelâ hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbelâ hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ızdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede, Allah Resûlü (sas)’in “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım”[4] diye sevdiği Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i beyt’ten yetmişi aşkın Müslüman bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir.

Değerli Müminler!

Kerbelâ hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbelâ, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbelâ, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbelâ, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir.

O gün Kerbelâ’da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yâd edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmaya devam edecektir.

Aziz Kardeşlerim!

Bugün bize düşen Kerbelâ’yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i beyt-i Mustafa’nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt’in temsil ettiği değerleri hayata hâkim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılık gayrılığa değil; birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَم۪يعاً وَلَا تَفَرَّقُواۖ “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin”[5] ilahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ “Müminler ancak kardeştirler”[6] ilahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissetmektir. Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaktır.

Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas)’in ciğerparesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitleri olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Diğer yandan bu hafta sonu KPSS’ye girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık, ömürlerini bereketli eylesin.

[1] Enfâl, 8/46.

[2] Tirmizî, Menâkıb, 30.

[3] Müslim, Sıyâm, 202.

[4] Tirmizî, Birr, 11.

[5] Âl-i İmrân, 3/103.

[6] Hucurât, 49/10."

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Sadaka verilmeli,

Gusletmeli,

İlim öğrenmeli.

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR VE OKUNACAK DUALAR!

Aşure gününe sayılı saatler kala günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Aşure günü kılınacak namazları ve okunacak duaları merak ediyor.

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır.

AŞURE GÜNÜ'NDE OKUNACAK DUALAR

Namazın ardından 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denmelidir.

Kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilmektedir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Bu namazdan sonra ise 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denmelidir.

