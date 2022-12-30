Resmen zehir yiyormuşuz: Zararlarını duyanlar hemen çöpe atıyor

Kahvaltının ne kadar önemli olduğu ve tüm günü etkilediği her fırsatta belirtiliyor. Bu nedenle yoğun olan günlerde bile kahvaltı öğününü atlamak istemeyenler ayaküstü kahvaltılık gevrekleri tercih ediyor. Kahvaltılık gevrekler hem diyet yapanların hem de pratik kahvaltılık tercihleri arayanların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Bu gevreklerin içerisinde bulunan maddeler adeta zehir saçıyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Beslenme uzmanı Kavita Devgan, mısır gevreğinin besin değerlerinin düşük olduğunu ve düşük lif oranı içerdiğini bu yüzden de tokluk hissettirmeyeceğini söylüyor. Mısır gevreği yedikten kısa süre sonra tekrar acıkacak ve tekrar yemek isteyeceksiniz. Devgan, mısır gevreklerinin başta kalp sağlığı olmak üzere insan sağlığı için zararlı olduğunun altını çiziyor. İngiliz Kalp Vakfı, tam tahıllı bir tahıl olarak mısır gevreğinin tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını öne sürüyor.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketimi söz konusu olduğunda birçok sağlık riski vardır. Bazıları kanser riskini artırabilir. Ağır şekilde işlenmiş gıdalar genellikle gıdanın tadını daha iyi hale getiren sağlıksız seviyelerde ilave yağ, şeker ve sodyum içerir, ancak bunların çok fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Obezite, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon sağlık sorunlarından bazılarıdır. Gıda katkı maddeleri, gıdaların tat, renk ve kokularının iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. MDPI'ye göre, gıdanın beslenme yapısını değiştiriyorlar.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ İLE BAĞLANTILI

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının daha yüksek tansiyon, inflamasyon, kilo alımı, diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi etkileri olduğunu kabul ediyor. Hepsi "kalp krizi ve felç riskinin artması" ile bağlantılıdır. Mısır gevreği ayrıca yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu diyabetle savaşan herkes için iyi değildir.

KALORİSİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA FAZLA

Uluslararası Davranışsal Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dergisi, yüksek kalorili gıdaların tüketiminin kilo alımına neden olabileceğini paylaştı. Plos One'a göre, muhtemelen HFCS yoluyla artan fruktoz tüketiminin metabolik düzensizliği tetikleyebileceğini gösteren bir kanıt var.

