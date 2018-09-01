Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!

Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert'in görevinden alınmasıyla boşalan bu göreve ise Neşe Çıldık atandı.
AA
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