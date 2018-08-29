Resmi kıyafetler içinde gördüğümüz ünlü kadınlara bir de böyle bakın

Herkesin tatile ihtiyacı var, onları bir de bikinili görün

Gezegenin en güçlü kadınlarının plaj halleri

1 / 16 Hillary Clinton Bill ve Hillary Clinton Magens Bay Plajı, Virgin Adaları'ndaki tatilleri sırasında dans ediyorlar.

2 / 16 Melania Trump Eski model Melania Trump, artık bikinili poz vermiyor ama arşiv fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

3 / 16 Kate Middleton Cambrigde düşesi Kate Middleton 2006 Prens William ile İbiza'da tatil yapmış, beyaz bikini ile görüntülenmişti.

4 / 16 Beatrice Elizabeth Mary Kraliçe Elizabeth’in torunu resmi etkinliklerden hoşlanmıyor ve ailesi bu kararında onu destekliyor.

5 / 16 Donna Beatrice Borromeo Monaco prensesinin küçük oğlu Pierre Casiraghi, 2015 yılında ünlü bir gazeteci ve aristokrat olan Beatrice Borromeo'yla evlendi. Evliliğinden önce çoktan meşhur olmuş ve hatta Chanel'in yüzü olmuştu, ancak daha sonra gazetecilik alanında profesyonel bir kariyeri tercih etti.

6 / 16 Angela Merkel Herkesin tatile ihtiyacı var. İşte Angela Merkel, İtalya'daki Paskalya tatili sırasında.

7 / 16 Kolinda Grabar-Kitarović Hırvatistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan 49 yaşındaki Kolinda Grabar-Kitarović'in, dünyanın en güzel devlet başkanlarından biri olduğuna inanılıyor.

8 / 16 Soraya Esfandiary-Bakhtiary, İran kraliçesi Şah Muhammed Rıza Pehlevi, Soraya'nın güzelliğiyle o kadar büyülendi ki, fotoğraflarını gördükten sonra ona hemen evlenme teklif etti. Düğünlerinden sonra, Soraya İran'da bir hayır kuruluşuna başkanlık etti. Ancak evlilik, kraliçenin infertilitesi (kısırlık) nedeniyle 1958'de sona erdi.

9 / 16 Caroline, Hanover Prensesi Monaco Prensi III. Rainier ve Amerikalı aktris Grace Kelly'nin en büyük çocuğu olan Caroline, annesinin trajik ölümünden sonra tüm sorumlulukları yerine getirmek zorunda kaldı. Caroline ayrıca Grace Kelly'nin yardım fonuna başkanlık ediyor ve aynı zamanda Sanat Festivali komitesinden sorumlu.

10 / 16 İsveç Prensesi Madeleine İsveç tahtının 7. sırasında bulunan Madeleine, zamanının çoğunu hayır işlerine ayırıyor.

11 / 16 Charlene, Monaco Prensesi Charlene Afrika'da doğdu ve Olimpiyat yüzücüsü oldu. 2011'de Prens Albert II ile evlendi. Bugünlerde Avrupa'nın en şık bayanlarından biri olduğuna inanılıyor.

12 / 16 Prenses Charlotte Casiraghi Grace Kelly'nin torunu ve Monaco tahtında 11. sırada yer alan Prenses Charlotte, başarılı bir gazeteci ve iş kadını. Charlotte aynı zamanda tutkulu bir sporcu ve çok sayıda insana yardım eden birçok hayırsever projeden sorumlu.

13 / 16 Yunanistan ve Danimarka Prensesi Maria-Olympia Yunan Prensesi Maria-Olympia, prenses olarak yüksek statüsüyle çelişiyor olsa da, vücudunu bikiniyle gösterme konusunda utangaç değil. Maria, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

14 / 16 Prenses Sofia, Värmland Düşesi 2015 yılında Värmland Dükü Prensi Carl Philip ile evlenmeden önce, Sofya modellik ve televizyon programcılığı yapıyordu.

15 / 16 Meghan Markle İngiliz Kraliyet ailesinin yeni üyesinin eski mayolu fotoğraflarından.