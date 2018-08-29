KADIN

Resmi kıyafetler içinde gördüğümüz ünlü kadınlara bir de böyle bakın

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Prensesler ve First Leydi'ler statüleri dolasıyla daha çok resmi kıyafetler içinde görülüyor ama, biraz dinlenmeye ihtiyaçları olduğunda onları mayo ya da bikini içinde görebilmek mümkün oluyor. İşte gezegenin en güçlü kadınlarının plaj halleri...

Herkesin tatile ihtiyacı var, onları bir de bikinili görün

Gezegenin en güçlü kadınlarının plaj halleri

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Hillary Clinton

Hillary Clinton
Bill ve Hillary Clinton Magens Bay Plajı, Virgin Adaları'ndaki tatilleri sırasında dans ediyorlar.
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Melania Trump

Melania Trump
Eski model Melania Trump, artık bikinili poz vermiyor ama arşiv fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
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Kate Middleton

Kate Middleton
Cambrigde düşesi Kate Middleton 2006 Prens William ile İbiza'da tatil yapmış, beyaz bikini ile görüntülenmişti.
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Beatrice Elizabeth Mary

Beatrice Elizabeth Mary
Kraliçe Elizabeth’in torunu resmi etkinliklerden hoşlanmıyor ve ailesi bu kararında onu destekliyor.
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Donna Beatrice Borromeo

Donna Beatrice Borromeo
Monaco prensesinin küçük oğlu Pierre Casiraghi, 2015 yılında ünlü bir gazeteci ve aristokrat olan Beatrice Borromeo'yla evlendi. Evliliğinden önce çoktan meşhur olmuş ve hatta Chanel'in yüzü olmuştu, ancak daha sonra gazetecilik alanında profesyonel bir kariyeri tercih etti.
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Angela Merkel

Angela Merkel
Herkesin tatile ihtiyacı var. İşte Angela Merkel, İtalya'daki Paskalya tatili sırasında.
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Kolinda Grabar-Kitarović

Kolinda Grabar-Kitarović
Hırvatistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan 49 yaşındaki Kolinda Grabar-Kitarović'in, dünyanın en güzel devlet başkanlarından biri olduğuna inanılıyor.
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Soraya Esfandiary-Bakhtiary, İran kraliçesi

Soraya Esfandiary-Bakhtiary, İran kraliçesi
Şah Muhammed Rıza Pehlevi, Soraya'nın güzelliğiyle o kadar büyülendi ki, fotoğraflarını gördükten sonra ona hemen evlenme teklif etti. Düğünlerinden sonra, Soraya İran'da bir hayır kuruluşuna başkanlık etti. Ancak evlilik, kraliçenin infertilitesi (kısırlık) nedeniyle 1958'de sona erdi.
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Caroline, Hanover Prensesi

Caroline, Hanover Prensesi
Monaco Prensi III. Rainier ve Amerikalı aktris Grace Kelly'nin en büyük çocuğu olan Caroline, annesinin trajik ölümünden sonra tüm sorumlulukları yerine getirmek zorunda kaldı. Caroline ayrıca Grace Kelly'nin yardım fonuna başkanlık ediyor ve aynı zamanda Sanat Festivali komitesinden sorumlu.
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İsveç Prensesi Madeleine

İsveç Prensesi Madeleine
İsveç tahtının 7. sırasında bulunan Madeleine, zamanının çoğunu hayır işlerine ayırıyor.
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Charlene, Monaco Prensesi

Charlene, Monaco Prensesi
Charlene Afrika'da doğdu ve Olimpiyat yüzücüsü oldu. 2011'de Prens Albert II ile evlendi. Bugünlerde Avrupa'nın en şık bayanlarından biri olduğuna inanılıyor.
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Prenses Charlotte Casiraghi

Prenses Charlotte Casiraghi
Grace Kelly'nin torunu ve Monaco tahtında 11. sırada yer alan Prenses Charlotte, başarılı bir gazeteci ve iş kadını. Charlotte aynı zamanda tutkulu bir sporcu ve çok sayıda insana yardım eden birçok hayırsever projeden sorumlu.
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Yunanistan ve Danimarka Prensesi Maria-Olympia

Yunanistan ve Danimarka Prensesi Maria-Olympia
Yunan Prensesi Maria-Olympia, prenses olarak yüksek statüsüyle çelişiyor olsa da, vücudunu bikiniyle gösterme konusunda utangaç değil. Maria, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
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Prenses Sofia, Värmland Düşesi

Prenses Sofia, Värmland Düşesi
2015 yılında Värmland Dükü Prensi Carl Philip ile evlenmeden önce, Sofya modellik ve televizyon programcılığı yapıyordu.
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Meghan Markle

Meghan Markle
İngiliz Kraliyet ailesinin yeni üyesinin eski mayolu fotoğraflarından.
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Bonus: Kraliçe II. Elizabeth

Bonus: Kraliçe II. Elizabeth
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