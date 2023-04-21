Restoranda olay yaratan görüntüler! Çevredekilere aldırış etmeden kucak dansı yaptı... Tepkiler gecikmedi

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir çiftin ilginç yakınlaşması anbean kameralara kaydedildi. Restoranda bulunan bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde ilk olarak bir masada karşılıklı oturan bir çift yer aldı. Daha sonrasında ise kadının bir anda ayağa kalkarak pantolonun fermuarını açan adam kucak dansı yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere tepkiler yağdı. Sosyal medyada söz konusu görüntüler, “Burada neler oluyor?” notuyla paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüntülere tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir şey?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların neden bunu yapar?” yorumunu yaptı.