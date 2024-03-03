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Resul Tosun'un Yeniden Refah Partisi iddiası gündem oldu! İBB adayı Mehmet Altınöz'den açıklama geldi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.03.2024 19:31
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İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kendi adaylarıyla yerel seçime katılan Yeniden Refah Partisi ile ilgili AK Partili eski milletvekili ve yazar Resul Tosun'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Tosun, Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekebileceğini öne sürdü. İddiaların ardından ise Yeniden Refah'ın İBB adayı Mehmet Altınöz'den açıklama geldi.

Resul Tosun'un Yeniden Refah Partisi iddiası gündem oldu! İBB adayı Mehmet Altınöz'den açıklama geldi

tv100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı isimli programda konuşan AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un Yeniden Refah Partisi iddiası gündem oldu.

Tosun "Tıpkı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

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"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

Gürkan Hacır'ın "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.

İBB ADAYI ALTINÖZ'DEN AÇIKLAMA

İddiaların ardındanTV100 canlı yayınına bağlanan Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, "Ben bir yere geçerken arkadaşlarım aradı ve uyardılar dediler ki 'Resul Tosun Bey İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının çekileceğinden bahsediyorlar'. Bu ifade doğru değil. Çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerinden sonuç alınamadığını belirtmiş ve seçimlere Türkiye'nin her yerinde kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.

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