Revizyon burun ameliyatı sizi korkutmasın!

Revizyon Nedeni Çok İyi Saptanmalı
Sağlık problemleri ya da estetik kaygılar nedeni ile burun ameliyatı olmuş hastaların, bu ameliyatlardan istediği sonucu elde edemeyerek mutsuz olması veya ameliyat sonrasında burun çökmesi, eğriliği problemleri yaşaması revizyon (düzeltici) burun ameliyatı ihtiyacını doğurabilir.
“Hasta, geçirdiği ilk ameliyatın sonucunda neden mutsuz oldu?” Bu sorunun cevabı, biz hekimler için çok önemlidir. Ameliyat sırasında veya sonrasında yaşanan problemler, şanssızlıklar, hastanın beklentisinin hekim tarafından yeterince karşılanmaması ya da hastaların gerçek dışı beklentilerinin var olması, hastaları ikinci kez burun ameliyatına yönlendiren nedenleri oluşturmaktadır.
Burun Estetiği Ameliyatlarının %5-10’u Revizyona İhtiyaç Duyuyor
Literatürde gerçekleşen burun ameliyatlarının ortalama %5-10’u ikinci bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyuyor. Burun kıkırdak yapılarında ilk ameliyat sırasında aşırı çıkarım yapılması sonucu, burun desteğinin tamamen bitmesi, burun ucu düşmesi veya burun çökmesi, burunda eğrilik ve yamulma oluşması ya da tam düzelmemesi, burun ucu ve kanatlarında oluşan asimetri, aşırı kalkık burun veya aşırı oyulmuş burun sırtı, revizyon burun ameliyatlarında en sık karşılaşılan nedenler olarak sayılabilir.
Revizyon burun ameliyatlarını ikiye ayırabiliriz. Bu ameliyatlardan bazıları 15-20 dakika süren, küçük dokunuşlar ile problemlerin ortadan kaldırıldığı minör ameliyatlar oluyor. Bunun dışında majör revizyonların yapıldığı, 5-6 saat sürebilen, kulak ya da kaburgadan alınan ekstra kıkırdaklar sayesinde burnu yeniden şekillendirdiğimiz revizyon burun ameliyatları da oluyor.
Daha önce burun ameliyatı geçirmiş ve bundan mutsuz olabilirsiniz! Bu durumun yeniden yapılacak bir ameliyatla düzelebileceğini unutmayın ve içiniz rahat olsun…
Hastalar ilk ameliyatlarını olduktan sonra mutlu olmasalar da sabırla beklemeliler. 6-12 aylık iyileşme süreci sonrasında ortaya çıkacak olan sonuç halen kendilerini mutsuz ediyorsa, revizyon burun ameliyatı yöntemine başvurmalılar. Bu kararı alırken konuya korku ile yaklaşmamalı ve hekim seçiminin çok büyük bir önem taşıdığını unutmamalılar. Alanında uzman, hastası ile sağlıklı bir iletişim kurabilen, hastasını anlayan ve revizyon ameliyatları konusunda deneyimli hekimler, yaptıkları doğru analizler ve titizlikle planlanan cerrahiler sonucunda hastanın daha önce yaşadığı sorunları ve mutsuzluğu ortadan kaldırabilirler.
KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı
Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu
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