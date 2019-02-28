Revizyon burun ameliyatı sizi korkutmasın!

Revizyon Nedeni Çok İyi Saptanmalı

Sağlık problemleri ya da estetik kaygılar nedeni ile burun ameliyatı olmuş hastaların, bu ameliyatlardan istediği sonucu elde edemeyerek mutsuz olması veya ameliyat sonrasında burun çökmesi, eğriliği problemleri yaşaması revizyon (düzeltici) burun ameliyatı ihtiyacını doğurabilir.

“Hasta, geçirdiği ilk ameliyatın sonucunda neden mutsuz oldu?” Bu sorunun cevabı, biz hekimler için çok önemlidir. Ameliyat sırasında veya sonrasında yaşanan problemler, şanssızlıklar, hastanın beklentisinin hekim tarafından yeterince karşılanmaması ya da hastaların gerçek dışı beklentilerinin var olması, hastaları ikinci kez burun ameliyatına yönlendiren nedenleri oluşturmaktadır.

Burun Estetiği Ameliyatlarının %5-10’u Revizyona İhtiyaç Duyuyor

Literatürde gerçekleşen burun ameliyatlarının ortalama %5-10’u ikinci bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyuyor. Burun kıkırdak yapılarında ilk ameliyat sırasında aşırı çıkarım yapılması sonucu, burun desteğinin tamamen bitmesi, burun ucu düşmesi veya burun çökmesi, burunda eğrilik ve yamulma oluşması ya da tam düzelmemesi, burun ucu ve kanatlarında oluşan asimetri, aşırı kalkık burun veya aşırı oyulmuş burun sırtı, revizyon burun ameliyatlarında en sık karşılaşılan nedenler olarak sayılabilir.