KADIN

Revizyon burun ameliyatı sizi korkutmasın!

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu
ESTETİK HABERLERİ  | 28.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, hastaların korkulu rüyası olan 'Revizyon Burun Ameliyatları' ile ilgili merak edilen detayları açıkladı...

Revizyon burun ameliyatı sizi korkutmasın!

Revizyon Nedeni Çok İyi Saptanmalı

Sağlık problemleri ya da estetik kaygılar nedeni ile burun ameliyatı olmuş hastaların, bu ameliyatlardan istediği sonucu elde edemeyerek mutsuz olması veya ameliyat sonrasında burun çökmesi, eğriliği problemleri yaşaması revizyon (düzeltici) burun ameliyatı ihtiyacını doğurabilir.

“Hasta, geçirdiği ilk ameliyatın sonucunda neden mutsuz oldu?” Bu sorunun cevabı, biz hekimler için çok önemlidir. Ameliyat sırasında veya sonrasında yaşanan problemler, şanssızlıklar, hastanın beklentisinin hekim tarafından yeterince karşılanmaması ya da hastaların gerçek dışı beklentilerinin var olması, hastaları ikinci kez burun ameliyatına yönlendiren nedenleri oluşturmaktadır.

Burun Estetiği Ameliyatlarının %5-10’u Revizyona İhtiyaç Duyuyor

Literatürde gerçekleşen burun ameliyatlarının ortalama %5-10’u ikinci bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyuyor. Burun kıkırdak yapılarında ilk ameliyat sırasında aşırı çıkarım yapılması sonucu, burun desteğinin tamamen bitmesi, burun ucu düşmesi veya burun çökmesi, burunda eğrilik ve yamulma oluşması ya da tam düzelmemesi, burun ucu ve kanatlarında oluşan asimetri, aşırı kalkık burun veya aşırı oyulmuş burun sırtı, revizyon burun ameliyatlarında en sık karşılaşılan nedenler olarak sayılabilir.

Revizyon burun ameliyatlarını ikiye ayırabiliriz. Bu ameliyatlardan bazıları 15-20 dakika süren, küçük dokunuşlar ile problemlerin ortadan kaldırıldığı minör ameliyatlar oluyor. Bunun dışında majör revizyonların yapıldığı, 5-6 saat sürebilen, kulak ya da kaburgadan alınan ekstra kıkırdaklar sayesinde burnu yeniden şekillendirdiğimiz revizyon burun ameliyatları da oluyor.

Daha önce burun ameliyatı geçirmiş ve bundan mutsuz olabilirsiniz! Bu durumun yeniden yapılacak bir ameliyatla düzelebileceğini unutmayın ve içiniz rahat olsun…

Hastalar ilk ameliyatlarını olduktan sonra mutlu olmasalar da sabırla beklemeliler. 6-12 aylık iyileşme süreci sonrasında ortaya çıkacak olan sonuç halen kendilerini mutsuz ediyorsa, revizyon burun ameliyatı yöntemine başvurmalılar. Bu kararı alırken konuya korku ile yaklaşmamalı ve hekim seçiminin çok büyük bir önem taşıdığını unutmamalılar. Alanında uzman, hastası ile sağlıklı bir iletişim kurabilen, hastasını anlayan ve revizyon ameliyatları konusunda deneyimli hekimler, yaptıkları doğru analizler ve titizlikle planlanan cerrahiler sonucunda hastanın daha önce yaşadığı sorunları ve mutsuzluğu ortadan kaldırabilirler.

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Meme onarım ameliyatı hakkında bilmeniz gereken 10 şeyMeme onarım ameliyatı hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Fiziksel görüntünün psikolojik etkileri!Fiziksel görüntünün psikolojik etkileri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun estetiği Revizyon burun ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme onarım ameliyatı hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Meme onarım ameliyatı hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Fiziksel görüntünün psikolojik etkileri!

Fiziksel görüntünün psikolojik etkileri!

Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri

2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri

Ameliyatsız estetik trendleri

Ameliyatsız estetik trendleri

2019 yılında estetik alanında hangi yenilikler var?

2019 yılında estetik alanında hangi yenilikler var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.