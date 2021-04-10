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  4. Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

10.04.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır hattında kazılan tünelden yasa dışı olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik grup yakalandı. 100 metrelik tünelin ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi

Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reyhanlı'daki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görevli güvenlik güçlerinin sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

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Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunan tünelden Türkiye'ye sızmaya çalışan 24 kişilik grubun da yakalandığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki detaylı incelemelerde tünelin ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığının belirlendiği bildirildi.

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Açıklamada, yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünelin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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Milli Savunma Bakanlığı Hatay

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