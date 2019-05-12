HABER

Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013’teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri,  MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013’teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri, MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasına katılmak üzere Ankara’ya gitti.
Reyhanlı’dan hareket etmeden önce, Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, yarınki mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit ailelerinin mutlu olacağını söyledi. Başkan Tuna şöyle dedi:
"Devletimizin, MİT ve diğer emniyet yetkililerin başarılı operasyonu ile yakalanan ve halen duruşmaları Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasını takip edeceğiz. Herkes bilsin ki, bütün dünya uyusa da bizler şehit aileleri olarak uyumuyoruz, ayaktayız ve mahkemenin takipçisi olacağız. Hatta arkasında kim varsa o katillerin de takipçisiyiz. Bu mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit aileleri olarak mutlu olacağız.”

FOTOĞRAFLI

Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gittiReyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gittiReyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimlerinde 7 aday yarıştı (2)İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimlerinde 7 aday yarıştı (2)
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaretBinali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.