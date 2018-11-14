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Reyhanlı'daki Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Reyhanlı'daki Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yaşam merkezinde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, halat çekme, kek yeme, yumurta taşıma, çuval koşusu oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele eden çocuklar doyasıya eğlendi.

Gönüllerince eğlenen Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan çocuk tiyatrosu, ateş püskürtme ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.

Çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı. 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 850 Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlerin zeytin toplama şenliğinde gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

İkinci kez zeytin toplama etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Gülsatar, ''Burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama, tarım atölyesi kapsamında yapılıyor, aynı zamanda dünya barışına mesaj veriyoruz.'' dedi.

Çocukların ve annelerin ölmemesi için, savaşların son bulması için buradan barış mesajı veriyoruz diyen Gülsatar, ''Dünyada daha fazla çocuk yetim kalmasın. Toplumların bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımızla çeşitli yararlı faaliyetler yapmaya devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan sabah saatlerinde ilçede etkili olan yağış nedeniyle zeytin tarlalarına giren çocukların ayaklarına poşet geçirildi.

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