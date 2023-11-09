HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

09.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de Rabia Keleş (31), 44 katlı rezidansın 16.katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk annesi Keleş’in 2 yıl önce eşinden boşandığı, olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

Dehşete düşüren olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.

763483953fbe9614dd1623ce55766c28

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia Keleş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

b59a52afba37107110d579cca837880e

Keleş’in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş’in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

6403d3be2264b35a13a5a8e55d37d76f

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruzHSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz
3 kişinin ölümü sonrası kan davası başladı! Silah arayışına girmişler3 kişinin ölümü sonrası kan davası başladı! Silah arayışına girmişler
Braun saç ve sakal şekillendiricide 2 bin 200 TL indirim, kaçırmayınBraun saç ve sakal şekillendiricide 2 bin 200 TL indirim, kaçırmayın
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Rezidans
En Çok Okunan Haberler
AYM-Yargıtay krizi: Gözler o saate çevrildi! Art arda önemli gelişmeler: AK Parti ve CHP...

AYM-Yargıtay krizi: Gözler o saate çevrildi! Art arda önemli gelişmeler: AK Parti ve CHP...

Tepkilerin odağındaki Kaymakam konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'

Tepkilerin odağındaki Kaymakam konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'

Engin Polat'ın annesinden olay sözler!

Engin Polat'ın annesinden olay sözler!

Dolar, euro ne varsa çektiler! Düşüş sürüyor

Dolar, euro ne varsa çektiler! Düşüş sürüyor

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

İYİ Parti'de 'kazık atan isimler' krizi! Akşener Dikbayır'ı mı işaret etti?

İYİ Parti'de 'kazık atan isimler' krizi! Akşener Dikbayır'ı mı işaret etti?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.