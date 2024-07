Rita Ora yine şeffaf giydi! Sosyal medyada "Yeter artık tarzın sıktı" yorumları yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımları ve iddialı kostümleri ile sık sık adından söz ettiriyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa sokak tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rita Ora, yeni teklisi Ask and You Shall'ı tanıttıktan sonra sade bir şekilde dışarı çıktı.

ŞEFFAF ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Işıltılı şeffaf bir elbise giyen Rita Ora elbisesinin içine ise hiçbir şey giymedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin sokak tarzına ise sosyal medyada adeta yorum yağdı. Rita Ora'ya 'yeter artık tarzın sıktı', 'hep böyle mi göreceğiz', 'Giyinmiyor resmen' gibi yorumlar yapıldı.