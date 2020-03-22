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  4. Rize'de 11 katlı binada faciadan dönüldü! Kolonları patladı

Rize'de 11 katlı binada faciadan dönüldü! Kolonları patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 08:43 | Son Güncelleme

Rize'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize'de 11 katlı binada faciadan dönüldü! Kolonları patladı

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi’ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı’nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

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Rize kolon bina

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