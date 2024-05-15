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  4. Rize'de otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Rize'de otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

15.05.2024 19:34
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Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri halatlarla kazazedelerin yanına ulaştı. Feci kazada, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormancık köyünde meydana geldi. Emine G. idaresindeki otomobil, toprak yoldan ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva E. (70), Dursun E. (72), Gülsüm Ç. (64) ile Safiye E. (70) yaralandı.

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EKİPLER HALATLARLA ARACA ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, uçurumdaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla kazazedelerin yanına ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde yaralılardan Sefiye E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, iplerle sedyeye sabitledikleri yaralıları yaklaşık 150 metre yola taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
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Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Sefiye E.'nin cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rize kaza
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