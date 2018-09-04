Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde geçtiğimiz yıllarda türeyen 'Ricania Simulans' bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı. Yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kurutan 'Ricania Simulans' isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için 'Vampir Kelebek' ismini vermişti.

HAVA KARARINCA EVLERİ İSTİLA EDİYORLAR

Bu kelebekler artık bitkilerin yanı sıra insanların yaşam olanı olan evlere dahi girmeye başladı. Havanın kararıp evin ışıklarının yanmasıyla evleri istila eden kelebekler zıpladığında çarptığı insanın ise canını da yakıyor. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde yaşayanlar tarafından ölü vaziyette yerlerden günde birkaç kez süpürülmek zorunda kalıyor.

''SEBZELERE, OTLARA, MEYVELERE DADANDI''

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bu illetten kurtulması için acilen bir proje hazırlanıp eyleme geçilmesi gerektiğini dile getiren Fındıklı Organik Meyve Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Gürkan, bitkilerin kurumasına sebep olan 'Ricania Simulans' isimli kelebeğin bir canavar olduğunu ve her bitkiye zarar verdiğini ifade etti.