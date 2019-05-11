HABER

Rize’de yavru kedi operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

Rize’de aydınlatma direğinin altına sıkışan kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.Olay Rize Merkez Osman Karavin Caddesi’nde meydana geldi.

Rize’de aydınlatma direğinin altına sıkışan kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.
Olay Rize Merkez Osman Karavin Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan ışıklandırma direğinin altına 2 gün önce yavru bir kedi kaçtı. Çevre esnafın söylemesine göre iki gündür orada saklanan kedi çıkış yolu bulamadı. Kedinin çıkamadığı çevredekilerin dikkatini çekince vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı fakat bir türlü sonuç alınamadı. Çaresiz kalan vatandaşlar bu kez Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için bir çalışma başlattı.
İtfaiye çalışanı tarafından ilk önce direğin elektrik aksamını muhafaza eden kapak açıldı ancak kedinin orada olmadığı, toprak ile direğin arasına sıkıştığı fark edildi. Bu kez direğin çevresi kazıldı ve kedinin çıkması beklendi. Kalabalıktan ürken kedi çıkmayınca bu kez kazılan alana süt dökülüp süte gelmesi beklendi. Bununla da sonuç alamayan itfaiye ekiplerinin yardımına bir vatandaş koştu. Telefondan açılan kedi sesini dinleyen yavru kedi bu kez sıkıştığı yerden hemen çıktı. Telefonun sesine giden kedi telefon uzaklaşınca bu kez yine aynı yere kaçtı. Birçok kez dışarıya çıkıp içeriye kaçan kedi bu kez pusuda beklenildi. Yeniden kedi sesi açıldıktan sonra çıkmasını bekleyen Ali Erhan Cerrah isimli vatandaş kedi çıkar çıkmaz ensesinden yakalayarak tekrar içeriye girmesini engelledi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan kediye önce süt verildi. Daha sonra kediyi sahiplendiğini dile getiren Cerrah, kediyi bir pasta kutusuna koyarak ofisine getirmek üzere bölgeden uzaklaştı. O anlarsa kameralara anbean yansıdı.

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu

Rize’de yavru kedi operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama!

İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama!

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Erdoğan'dan yaptırım sözlerine yanıt: Kabullenmemiz mümkün değil

Erdoğan'dan yaptırım sözlerine yanıt: Kabullenmemiz mümkün değil

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

'Protokol'le ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

'Protokol'le ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Protokol karşılanması ve uğurlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

'Protokol'le ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.