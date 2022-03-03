Robert Pattinson'ın oynadığı The Batman filmi için geri sayım sürüyor. İngiliz ünlü oyuncu filmde Batman karakterini canlandırdı. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak konusu olurken Robert Pattinson'ın oynadığı The Batman ne zaman vizyona girecek? 2022 Batman konusu nedir? Vizyon tarihi belli oldu mu? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ROBERT PATTİNSON'IN OYNADIĞI THE BATMAN VİZYONA GİRECEK?

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman filminin 4 Mart'ta sinemalara girmesi planlanıyor.

2022 BATMAN KONUSU NEDİR?

Matt Reeves'ın yönettiği Amerikan süper kahraman filmi The Batman filminin konusu şu şekilde:

"The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor. Batman olarak iki yıl sokaklarda dolaşmak ve suçlulara korku salmak Bruce Wayne'i Gotham City'nin karanlığının kalbine sürükledi. Gizemli bir seri katil Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler'in izini sürmeye başlar. İpuçlarınını peşinden giden Batman'in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların maskesini düşürmek ve Gotham Şehri’ni eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir."

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.

Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.

2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Pattinson oyunculuk kariyerinin başlarında yardımcı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.

