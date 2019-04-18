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Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu belgesi kapsamında okul bünyesinde resim, robotik kodlama ve daha birçok alanda kurs açtı.Ders saatleri dışında gerçekleştirilen kursta öğrenciler hem kendi yeteneklerini fark ediyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu belgesi kapsamında okul bünyesinde resim, robotik kodlama ve daha birçok alanda kurs açtı.
Ders saatleri dışında gerçekleştirilen kursta öğrenciler hem kendi yeteneklerini fark ediyor hem de kendilerini geliştiriyor. Öğretmenleri ve eğitmenler tarafından verilen kursun sonunda öğrenciler hazırladıkları projelerle yarışmalara girecek, yaptıkları resimleri de beğeniye sunacak. Açılan kurslarla ilgili bilgiler veren Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim dönemi başında vizyon belgesi açıkladığını hatırlatarak, “Bakanlığımız eğitim öğretim dönem başında bir vizyon belgesi açıkladı. Bu vizyon belgesinde çocukların akademik başarılarının yanında piskoteknik becerilerinin de geliştirebilecekleri beceri ve tasarım atölyelerinin kurulmasını öngörüyordu. Bizde bu vizyon belgesinden hareketle okulumuzda çocuklarımızın akademik gelişimini destekleyecek bir çok kurs açtık. Bunlardan bir tanesi de sanat atölyeleri. Biz bu sanat atölyelerinde çocuklarımızın yeteneklerini kurslarla destekliyoruz. Ebru kursu, taş boyama kursu, değişik guaj boya çalışmalarıyla birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde inşallah bir sergi açacağız” dedi.
Resim Öğretmeni Sayhan Demirtaş da, 8 gruptan oluşan öğrencilere eğitim verdiğini söyledi. Demirtaş, “Burada öncelikle 8 grubum var. Haftanın 4 günü 2’şer saat onlara ders veriyorum. Başta kuru kalemlerle pastel boyalarla başladık. Nisan sonunda bir sergimiz olacak, buna öğrencilerimizle birlikte hazırlanıyoruz. Öğrencilerin ilgisi güzel severek çalışıyorlar. Şuan için hiçbir sorun yaşamıyoruz severek resim yapmaya çalışıyorlar” diye belirtti.
Robotik Kodlama Eğitmeni Hülya Selek de, bu yıl Atatürk İlkokulu’nda sene başından beri robotik kodlama eğitimleri verdiklerini söyledi. Selek şöyle devam etti;
“Burada robotik kodlama atölyesi oluşturduk. Birinci dönemde sadece kodlama derslerini işledik, ikinci dönemde de robotlarımızla robotik kodlamaya geçtik. Hatta şuan yarışmalara hazırlanıyoruz. Burada amacımız çocukların hayal güçlerini ortaya çıkarıp üretim yapmalarını sağlamak. Yani çocuk hayal edebiliyorsa hayal ettiği her şeyi aslında bir somuta dökebilir. Burada çocukların bu fikirlerini ortaya çıkarıp güzel projelere imza atmak istiyoruz.”

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar

Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar
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