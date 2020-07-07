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Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

İtalya’nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptaller ve kısıtlamaları protesto etti.

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneğinin "Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma’nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.

Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto ettiGelin adayları eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş", "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı.

Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik. Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız. Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık.” diye konuştu.

Bir diğer gelin adayı Maria Castallo da “Devleti protesto ediyoruz çünkü bu dönemde bize yardım etmediler. Buradaki bütün gelinler bu yaz evlenmeliydik ancak düğünlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bunu istemiyorduk ama şartlar izin vermiyor. Benim için de her kadın için de düğünler bir düştür. Bize yeterince yardımcı olunmadı. Yapabilirlerdi ama yapmadılar.” dedi.

Bir başka gelin adayı ise maske ile yapılan düğünün alışılagelmiş düğünler gibi olmadığını söyledi.

İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo da yaptığı açıklamada, 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi.

Paulillo, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi.

Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.


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