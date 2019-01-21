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Romanya'da 25 kişi gripten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:00 | Son Güncelleme

Ülkede solunum yolu enfeksiyonuyla hastaneye gidenlerin sayısı 90 bini geçerken, toplam 268 A (H1) vakası rapor edildi

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da bu kış 25 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, antigrip aşısı bulunmayan ve A (H1) virüsü taşıyan 25 kişi, bu yılın kış aylarında yaşamını yitirdi.

Solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye gidenlerin sayısının 90 bini geçtiği belirtilirken, toplam 268 A (H1) vakası rapor edildi.

Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Grip salgınının eşiğindeyiz. Geçen hafta grip teşhisiyle hastanelere gelenlerin sayısı, tahmin edilen sayıyı aştı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Bükreş Okul Müfettişliği sözcüsü Mariana Manea basına yaptığı açıklamada, grip virüsünün tehlikeli bir türü olan A (H1) vakalarındaki artışın ardından okul müdürlerinin gerekirse eğitime ara verebileceği duyurusunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
A (H1) grip salgını Romanya

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