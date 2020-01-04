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  4. Ruhani: ABD'nin akılsızca girişimi, bölgenin sarsılmasına yol açacak

Ruhani: ABD'nin akılsızca girişimi, bölgenin sarsılmasına yol açacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin, tansiyonun artmasına ve "bölgenin sarsılmasına" yol açacağını söyledi.

Ruhani: ABD'nin akılsızca girişimi, bölgenin sarsılmasına yol açacak

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'a ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Ruhani, yaptığı konuşmada, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında düzenlediği saldırıyla öldürmesini "Irak halkına hakaret ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

"DOST VE KOMŞU ÜLKELERDEN BU CİNAYETİ AÇIK BİR DİLLE KINAMALARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Mevcut koşullarda dost ve komşu ülkelerden ABD'nin işlediği bu cinayeti açık bir dille kınamalarını bekliyoruz. Hepimizin tek sesle devlet terörünü kınamasını, bölge ülkelerinin birlik, bütünlük ve anlayışlarını hiç olmadığı kadar güçlendirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının bölgeye yıkım getirdiğini kaydeden Ruhani, ABD bölgede bulunduğu müddetçe, bölge ülkelerinin huzur yüzü görmeyeceğini söyledi.

"ABD'NİN AKILSIZCA GİRİŞİMİ, BÖLGENİN SARSILMASINA YOL AÇACAK"

Ruhani, saldırının İran ulusunu daha güçlü ve kararlı hale getirdiğini ifade ederek, "ABD'nin akılsızca girişimi, tansiyonun artmasına ve bölgenin sarsılmasına yol açacak" değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bölge ülkelerinin iş birliğini öngören "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri plan çerçevesinde bölge ülkelerinin birbirine yakınlaşabileceğine dikkati çekti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Ruhani'ye taziye dileğinde bulunarak, "Bu olayın gerçekleşeceğini ve bir gün böyle bir karar alınacağını hiç düşünmemiştik. Bu tür bir eylemin geçmişte bir benzeri olmadı. Bu yüzden çok rahatsız ve endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Ruhani tarafından önerilen Hürmüz Barış Girişimi'nin bölgedeki barışın ve güvenliğin odağı haline gelebileceğini dile getirdi.

(AA)

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