Ruhani: ABD'nin akılsızca girişimi, bölgenin sarsılmasına yol açacak

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'a ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Ruhani, yaptığı konuşmada, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında düzenlediği saldırıyla öldürmesini "Irak halkına hakaret ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

"DOST VE KOMŞU ÜLKELERDEN BU CİNAYETİ AÇIK BİR DİLLE KINAMALARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Mevcut koşullarda dost ve komşu ülkelerden ABD'nin işlediği bu cinayeti açık bir dille kınamalarını bekliyoruz. Hepimizin tek sesle devlet terörünü kınamasını, bölge ülkelerinin birlik, bütünlük ve anlayışlarını hiç olmadığı kadar güçlendirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının bölgeye yıkım getirdiğini kaydeden Ruhani, ABD bölgede bulunduğu müddetçe, bölge ülkelerinin huzur yüzü görmeyeceğini söyledi.

"ABD'NİN AKILSIZCA GİRİŞİMİ, BÖLGENİN SARSILMASINA YOL AÇACAK"

Ruhani, saldırının İran ulusunu daha güçlü ve kararlı hale getirdiğini ifade ederek, "ABD'nin akılsızca girişimi, tansiyonun artmasına ve bölgenin sarsılmasına yol açacak" değerlendirmesinde bulundu.