Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni bir açıklama geldi. Ruhani, "General Süleymani, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'ye karşı kahramanca savaştı. Eğer terörle mücadelesi olmasaydı şimdi Avrupa başkentleri büyük bir tehlikede olurdu. Süleymani'nin suikastine ilişkin son cevabımız ABD güçlerini bölgeden göndermemiz olacak." açıklamasını yaptı.
General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020
Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.
"İRAN BÖLGEDE ABD'NİN BACAĞINI KESEREK CEVAP VERECEK"
Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ruhani "ABD Süleymani'nin kolunu koparmış olabilir ama İran bölgede ABD'nin bacağını keserek cevap verecek" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran'ın Irak'takş ABD üslerine yönelik füze saldırılarının tamamen meşru müdafaa olduğunu söyledi.
Zarif ayrıca ABD'nin saldırının ardından yaptığı durum değerlendirmesinin 'ilüzyona' dayanmaması gerektiğini söyledi.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.
Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den misillemenin ardından ilk açıklama geldi.
Hamaney, “Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı, aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Büyük değişimler olacak. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bugün insanlar bunu gördü. İran halkı da bazı ekipmanlara sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz” dedi.
ABD’nin saldırısında hayatını kaybeden Süleymani’nin bilge ve cesur biri olduğunu söyleyen Hamaney, “Süleymani askeri alanda olduğu kadar siyasette de önemli bir isimdi. Düşmanlarını çok iyi tanırdı. Bölge uluslarının da katılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrimeşru ABD ve diğer güçler karşısında durup onları uzaklaştırabildi. Tüm diplomatik manevraların ve ABD’nin baskısının karşısında duran bir adamdı. Batının karşısında durmayı başarmış bir adamdı” diye konuştu.
Hamaney'in açıklamalarından satırbaşları;
-Süleymani askeri alan kadar siyasette de önemli bir isimdi.
-Süleymani için düzenlene cenaze töreni ABD'nin yüzüne atılan bir tokat gibiydi.
-Süleymani'nin ölümü İran'daki devrimin hala canlı olduğunu gösterdi.
-İran ABD'nin düşmanıdır!
-ABD ile nükleer müzakerelere devam etmek ABD dominasyonu çarkına su taşımaya devam eder.
-ABD'nin bölgedeki varlığı yozlaşmanın kaynağıdır.
-ABD güçleri bölgeyi terk etmeli!
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