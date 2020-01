Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni bir açıklama geldi. Ruhani, "General Süleymani, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'ye karşı kahramanca savaştı. Eğer terörle mücadelesi olmasaydı şimdi Avrupa başkentleri büyük bir tehlikede olurdu. Süleymani'nin suikastine ilişkin son cevabımız ABD güçlerini bölgeden göndermemiz olacak." açıklamasını yaptı.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.