Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni bir açıklama geldi. Ruhani, "General Süleymani, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'ye karşı kahramanca savaştı. Eğer terörle mücadelesi olmasaydı şimdi Avrupa başkentleri büyük bir tehlikede olurdu. Süleymani'nin suikastine ilişkin son cevabımız ABD güçlerini bölgeden göndermemiz olacak." açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den misillemenin ardından ilk açıklama geldi.

Hamaney, “Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı, aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Büyük değişimler olacak. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bugün insanlar bunu gördü. İran halkı da bazı ekipmanlara sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz” dedi.

ABD’nin saldırısında hayatını kaybeden Süleymani’nin bilge ve cesur biri olduğunu söyleyen Hamaney, “Süleymani askeri alanda olduğu kadar siyasette de önemli bir isimdi. Düşmanlarını çok iyi tanırdı. Bölge uluslarının da katılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrimeşru ABD ve diğer güçler karşısında durup onları uzaklaştırabildi. Tüm diplomatik manevraların ve ABD’nin baskısının karşısında duran bir adamdı. Batının karşısında durmayı başarmış bir adamdı” diye konuştu.