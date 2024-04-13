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    4. Ruhi Çenet'in 8.5 milyon aboneli YouTube kanalı çalınmıştı! Son durumu böyle anlattı... "13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş"

    Ruhi Çenet'in 8.5 milyon aboneli YouTube kanalı çalınmıştı! Son durumu böyle anlattı... "13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 10:53
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    YouTube'da seyahat videoları sayesinde 8 milyonu aşkın aboneye ulaşan Ruhi Çenet'in kanalı çalındı. Kanalın profil fotoğrafı ve adı değiştirilirken Kripto para dolandırıcıları, açtıkları canlı yayınlarla yatırımcıları dolandırmaya çalıştı. Hesabı geri aldığını söyleyen Çenet paylaşımında, "13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden biri olan ve yabancı dilde yaptığı paylaşımları sayesinde dünyanın pek çok noktasından 8.5 milyon takipçiye ulaşan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı hacklenmişti.

    ruhi çenet

    Ünlü YouTuber sosyal medyadan yaptığı paylaşımında hacklenmesini merak edenlere ise, "Nasıl hack'lendiğimizi merak edenlere şöyle açıklayayım, kendilerini Shopify isimli marka olarak tanıtan hackerlar bize bir reklam anlaşması önerdiler. MrBeast gibi içerik üreticilerini de referans gösterdiler. Biz de detayları incelemek için linke tıkladığımızda onlar bilgisayarımıza sızdılar. Tüm bilgilerimiz onlara geçmiş oldu. Sadece Shopify falan olarak mı tanıtıyorlar kendilerini, hayır. Örneğin Zara isimli tekstil markası gibi tanıttıkları mesajların sayısı şu şekilde, bunların sıklığı da bu kadar ve bu sadece zara mesajları. Bunun gibi ayda belki yüzlerce mail alıyoruz ve sadece incelemek için tıkladığımız bu sefer de hacklenmiş olduk" ifadelerini kullanarak durumu anlatmıştı.

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    Günler süren çalışmanın ardından hesabını geri aldığını X'ten yaptığı paylaşımla duyuran Çenet, "Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim." notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    youtube sosyal medya Ruhi Çenet
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