İSTANBUL (AA) - Türk halk müziği yorumcusu, besteci ve şair Ruhi Su, vefatının 33. yılında anıldı.
Şişli Belediyesi ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği geceye, Ruhi Su dostları ve sevenleri katıldı.
Ruhi Su'nun aynı adlı eserinden yola çıkılarak "Mahsus Mahal" ismi verilen etkinlikte, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ilgın Su teşekkür konuşması yaptı.
Sanat yönetmenliğini Emin İgüs'ün üstlendiği gecede, Ruhi Su Dostlar Korosu, sanatçının eserleri başta olmak üzere farklı eserler seslendirdi.
Gecenin sunuculuğu oyuncu Orhan Aydın üstlenirken, şarkı aralarında Ruhi Su'ya ait şiirlerin yanı sıra onun hakkında kaleme alınmış yazılar okundu.
Boran Mert'in bağlamasıyla Ruhi Su Dostlar Korosu'na eşlik ettiği anma etkinliğinde, Tuncer Tercan ve Muammer Ketencoğlu da sahne aldı.
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