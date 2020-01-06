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  4. Rumeli Feneri'nde dev dalgalar oluştu 

Rumeli Feneri'nde dev dalgalar oluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yağmur ve fırtınayla birlikte Rumeli Feneri sahilinde denize dev dalgalar oluştu.  İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da yağmur ve fırtınayla birlikte Rumeli Feneri sahilinde denize dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ise yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Sarıyer'e bağlı Rumeli Feneri'nde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ile birlikte Rumeli Feneri sahilinde denize dev dalgalar oluştu.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Açıklamada rüzgarın, İstanbul'un Anadolu Yakasında fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakasında ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi. Yağış ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

(FOTOĞRAF)

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