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Rus astrolog Galina Trofimova cinayetinde yeni detaylar! Kripto para iddiası

29.12.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Rus astrolog Galina Trofimova evinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Trofimova'nın 'sihirbaz' sevgilisi İranlı Armin Asgari tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayda ortaya çıkan yeni detaylarda göre Asgari'nin kripto para borsasında paraları kaybettikten sonra sevgilisinin altınlarını alabilmek için Trofimova'yu öldürdüğü belirlendi. İran'a kaçtığı tespit edilen Asgari'nin Türkiye'ye getirilmesi için işlemlere başlandığı öğrenildi.

Rus astrolog Galina Trofimova cinayetinde yeni detaylar! Kripto para iddiası

Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana gelmişti. 2 çocuk annesi Rusya uyruklu astrolog Galina Trofimova, evinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde boyun bölgesinde morluklar tespit edilmişti. Polis cinayete kurban gittiği belirlenen Trofimova'nın sihirbaz sevgilisi İranlı Armin Asgari'yi her yerde arıyor. Olayla ilgili yeni çıkan detaylara göre Asgari'nin kriptoda paraları kaybettikten sonra Trofimova'yı altınlarını alabilmek için öldürdüğü belirlendi. İran'a kaçtığı belirlenen Asgari'nin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

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DİL KURSUNDA TANIŞMIŞLAR

Kağıthane, Ortabayır Mahallesi'nde geçen cumartesi, Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan 2 çocuk annesi Astrolog Galina Trofimova (40) evinde ölü olarak bulundu. 1 yıl önce boşanan 8 ve 11 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte 8 ay önce İstanbul'a gelen Galina Trofimova'nan, Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari (29) ile birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.

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KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, ÇOCUKLARI OTEL ODASINA BIRAKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu Armin Asgari'nin gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Galina Trofimova'yı boğarak öldürdükten sonra, sabah çocuklarını kaldırıp "Kahvaltıya gidiyoruz." diyerek evden çıkarttığı, ardından Şişli'de bir otel odasına bırakarak "Ben annenizle geri geleceğim." diyerek ayrıldığı belirlendi.

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İRAN'A KAÇMIŞ

Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul içinde dolaştığı ardından İstanbul Havalimanına gittiği belirlendi. Cinayet olayından henüz kimsenin haberi olmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı kontrol noktalarından kolaylıkla geçen şüphelinin, saat 17.00 sıralarında tarifeli seferle uçağa binerek İran'a gittiği tespit edildi.

KRİPTO İDDİASI

Kanal D Haber'in haberine göre yeni ortaya çıkan olayda astrologun İranlı sevgilisi kripto para borsasında paraları batırdı. Çevresine borçlarını ödeyemeyince Rus astrolog sevgilisini boğarak öldürdü sonra da altınlarını çaldı. Galina Trofimova'nın 'Hayatımın aşkı' dediği sihirbaz sevgilisi, kendisini sahte isimle tanıttığı ortaya çıktı. Kendisini 'Habip' olarak tanıtan kişi, 2 çocuk annesi kadına yakınlaşabilmek için kendisini astrolojiye meraklı gibi göstermiş.

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TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Şüphelinin İran'a kaçtığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlemlere başladığı öğrenildi. Şüpheli Armin Asgari'nin önümüzdeki günlerde hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.


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