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Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova ölü bulundu! İranlı erkek arkadaşı her yerde aranıyor

27.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar olduğu tespit edilen Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış" dedi.

Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova ölü bulundu! İranlı erkek arkadaşı her yerde aranıyor

Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'nın evinde yatağının üzerine cansız bedeni bulundu. Boğazında morluklar olduğu tespit edilen Trofimova'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis her yerde Trofimova'nın İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi arıyor. Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven "Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğuda otele yerleştirip kaçmış" diye konuştu.

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BOĞAZINDA MORLUKLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina Trafımova’nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. 2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi. Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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"EVDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI DA YANINA ALMIŞ"

Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğuda otele yerleştirip kaçmış." dedi.

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Kaynak: DHA

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